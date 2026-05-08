Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο άφησε τους πάντες άφωνους στο Βατικανό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης «συμφιλίωσης» που πραγματοποίησε την Πέμπτη στον Πάπα Λέοντα ΙΔ', προκειμένου να υπογραμμίσει τους ισχυρούς διμερείς δεσμούς, μετά τις σφοδρές επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ'. Οι επιθέσεις αυτές, που οφείλονταν στην αντίθεση του Πάπα στον πόλεμο με το Ιράν, εξόργισαν την Αγία Έδρα και πυροδότησαν μια συνεχή αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Met with @Pontifex to underscore our shared commitment to promoting peace and human dignity. pic.twitter.com/BIZ9SfW5nY — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διάρκειας δυόμισι ωρών, ο Ρούμπιο συνάντησε επίσης τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, σε μια συνάντηση η οποία «ανέδειξε τη διαρκή εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε ξεχωριστή δήλωση σχετικά με τη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, είπε ότι οι δυο τους συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή «και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η συνάντηση υπογράμμισε την ισχυρή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Έδρας και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Ως είθισται σε παρόμοιες περιστάσεις, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Ρούμπιο και Πάπας αντάλλαξαν δώρα, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να ξαφνιάζει τους πάντες στην αίθουσα με το χαρακτηριστικό του πνεύμα και με χαμόγελο... αλλά και με το πρωτότυπο (και συμβολικό) δώρο του: μια μπάλα ποδοσφαίρου... φτιαγμένη από γυαλί!

«Τι δίνεις σε κάποιον που έχει τα πάντα; Λοιπόν, κάτι που λάμπει τόσο έντονα όσο και η κληρονομιά του... και αυτό φέρει τη σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ», είπε ο Ρούμπιο.

Μια κομψή λεπτομέρεια, γεμάτη χιούμορ και νόημα. Διπλωματία με στυλ, σε μια στιγμή που ξεχώρισε σε αυτή την επίσκεψη «συμφιλίωσης» στον ποντίφικα.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέοντας ΙΔ', δώρισε στον Αμερικανό αξιωματούχο μία πένα.

Marco Rubio deja a todos boquiabiertos en el Vaticano.



El secretario de Estado de los Estados Unidos llegó hoy ante el papa León XIV y, con una sonrisa, le entregó un regalo tan original como simbólico: un balón de fútbol… ¡de cristal!



Rubio, con su característico ingenio,… pic.twitter.com/gRevxVHfrw — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 7, 2026

