Ερντογάν στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας: H Κύπρος έχει μπει στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού στην περιοχή μας

H Κύπρος έχει μπει στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού στην περιοχή μας, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ενώ υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι υπέστησαν βάναυση απομόνωση λόγω της ισλαμικής και τουρκικής ταυτότητάς τους.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Σήμερα, έχουμε μαζί μας και τους αδελφούς από την 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'. Τους καλωσορίζω ολόψυχα. Ο τουρκοκυπριακός λαός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ισλαμικού κόσμου. Για αυτήν την ταυτότητα τους εδώ και πολλά χρόνια έχουν υποστεί μια βάναυση απομόνωση. Οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί και αδελφές μας δεν υποχώρησαν στις πιέσεις.

Δεν υποχώρησαν από την επιθυμία να ζουν στη δική τους πατρίδα. Δεν αμφισβήτησαν την κυρίαρχη ισότητά τους. Λαμβάνουμε ισχυρά μηνύματα ότι το νησί της Κύπρου προστίθεται στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που παίζεται στην περιοχή μας. Ως εκ τούτου, θεωρώ σημαντικό για τον οργανισμό μας να ενισχύσει περαιτέρω την αλληλεγγύη του με τον τουρκοκυπριακό λαό».

Ερντογάν: Δύο κράτη, στηρίξτε τους Τουρκοκύπριους

«Είμαστε μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα τους αφήσουμε μόνους» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Από αυτή την άποψη θεωρώ πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αλληλεγγύη του οργανισμού μας προς τον τουρκοκυπριακό λαό. Περιμένω από εσάς να δώσετε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Θεού θέλοντος και εμείς ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο τον τουρκοκυπριακό λαό και θα είμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του.»

