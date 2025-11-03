Τραμπ: «Σοβαροί, έξυπνοι, σκληροί ηγέτες» Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν

Σε ύμνους για τους ομολόγους του της Κίνας και της Ρωσίας, προέβη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Στη σκιά της συμφωνίας με το Πεκίνο για τους δασμούς και την υπαναχώρησης για τους πύραυλους Tomahawk στην Ουκρανία, ο Τραμπ μίλησε με θερμά λόγια τόσο για τον Σι Τζινπίνγκ όσο και για τον Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλώντας τους «έξυπνους, σκληρούς, σοβαρούς ηγέτες».

Κατά τη διάρκεια της, εφ' όλης της ύλης, συνέντευξής του στο CBS, ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιον ηγέτη είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς - τον Πούτιν ή τον Σι.

Στην απάντησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε καμία διάκριση μεταξύ των δύο, αποκαλώντας τους και τους δύο εξίσου «σκληρούς» και δείχνοντας ότι τους θαυμάζει.

«Και οι δύο σκληροί. Και οι δύο έξυπνοι. Είναι και οι δύο πολύ ισχυροί ηγέτες. Αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους δεν πρέπει να παίζεις... Αυτοί είναι άνθρωποι που πρέπει να παίρνεις πολύ σοβαρά. Δεν μπαίνουν μέσα λέγοντας, ''ω, δεν είναι μια όμορφη μέρα; Κοιτάξτε πόσο όμορφη. Ο ήλιος λάμπει, είναι τόσο ωραία''. Αυτοί είναι σοβαροί άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι που είναι σκληροί, έξυπνοι ηγέτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Οι έπαινοι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, που ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις στα ουκρανικά ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα.

«Κληρονόμησα αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο»

Ο Τραμπ παρατήρησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν ακόμη στην εξουσία.

«Κληρονόμησα αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο», είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον «πόλεμο του Τζο Μπάιντεν, όχι δικό μου».

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων»

Ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος. «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ.

«Πάγος» στην αποστολή Tomahawk

«Πάγο» στην αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία βάζει εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι προς το παρόν, δεν εξετάζει σχετική συμφωνία που θα επέτρεπε στο Κίεβο να αποκτήσει τους πυραύλους για χρήση εναντίον της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ οι του δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One, υποδεικνύουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει διστακτικός.

«Όχι, στην πραγματικότητα όχι», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τραμπ στους δημοσιογράφους ερωτηθείς εάν εξετάζει μια συμφωνία για την πώληση των πυραύλων. Ωστόσο, δεν έκλεισε τελείως το «παράθυρο», αφού έσπευσε να συμπληρώσει ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη.

Ο Τραμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησαν για την ιδέα των Tomahawk όταν συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο στις 22 Οκτωβρίου.

Η συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αναστείλουν τους δασμούς που είχαν επιβληθεί από τον Μάρτιο, στο πλαίσιο της αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ύστερα από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι στη Νότια Κορέα.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, το Πεκίνο θα παγώσει όλους τους δασμούς που είχαν ανακοινωθεί από τις 4 Μαρτίου και αφορούσαν σόγια, καλαμπόκι, σιτάρι, σόργο και κοτόπουλο από τις ΗΠΑ. Παρότι η Κίνα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα την αναστολή, η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ εντός των επόμενων εβδομάδων.

Παράλληλα, το Πεκίνο δεσμεύτηκε να αγοράσει τουλάχιστον 12 εκατ. τόνους αμερικανικής σόγιας έως το τέλος του έτους, και 25 εκατ. τόνους ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι ποσότητες αυτές είχαν αναφερθεί πρώτη φορά από την υπουργό Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς, λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.