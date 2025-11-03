Βρετανία: Εκτροχιασμός τρένου χωρίς τραυματισμούς

Εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη βόρεια Αγγλία σήμερα, Δευτέρα, αλλά η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

To τρένο που εκτροχιάστηκε εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε», δήλωσε στο LBC Radio. «Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Εργαζόμαστε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποβιβαστούν με ασφάλεια από το τρένο», πρόσθεσε η ίδια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η εταιρεία Avanti West Coast, η οποία εκτελεί σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Σκωτίας, συμβούλευσε τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν βόρεια από την πόλη Πρέστον.

