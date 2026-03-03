Λογαριασμός
Μεξικό: Χρυσό φέρετρο, φορτηγά γεμάτα λουλούδια και τεθωρακισμένα στην κηδεία του «Ελ Μέντσο»

Ο  αρχηγός του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκο κηδεύτηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και μια μπάντα να παίζει παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική 

Ο διαβόητος Μεξικανός αρχιβαρόνος Νεμέσιο Οσεγέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», αρχηγός του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκο (CJNG) κηδεύτηκε τη Δευτέρα,  σε μια τελετή που περιλάμβανε φορτηγά γεμάτα με λουλούδια και δεκάδες μασκοφόρους στρατιώτες σε τεθωρακισμένα οχήματα, να συνοδεύουν τη νεκρική πομπή και να επιτηρούν με το χέρι στη σκανδάλη.

Ο Ελ Μέντσο σκοτώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου σε επιχείρηση των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων, με τον θάνατό του να σκορπίζει το χάος στη χώρα, μετατρέποντας το Μεξικό σε «εμπόλεμη ζώνη». 

Ο μεξικανός αρχιβαρόνος κηδεύτηκε μέσα σε ένα χρυσό φέρετρο, με φορτηγά γεμάτα με τεράστια στεφάνια από λουλούδια και μια μεγάλη στρατιωτική παρουσία.

Η κηδεία έγινε στο Ζαποπάν, ένα προάστιο της Γκουανταλαχάρα, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Μεξικού. 

Δεκάδες άνθρωποι συνόδευσαν την νεκρώσιμη πομπή, πολλοί κρατώντας μαύρες ομπρέλες μια ηλιόλουστη μέρα και με μια μικρή μπάντα που έπαιζε μεξικανική τοπική μουσική. 

Μάλιστα, προς έκπληξη όλων, στην κηδεία παρευρέθηκε και η μικρότερη κόρη του Θερβάντες, Λάιζα Μισέλ, παρά το γεγονός ότι κατηγορείται για την εξαφάνιση και απαγωγή δύο ναυτικών το 2021.

Επισήμως, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία της ταφής του Ελ Μέντσο για «λόγους ασφαλείας».

