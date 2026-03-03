Ο διαβόητος Μεξικανός αρχιβαρόνος Νεμέσιο Οσεγέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», αρχηγός του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκο (CJNG) κηδεύτηκε τη Δευτέρα, σε μια τελετή που περιλάμβανε φορτηγά γεμάτα με λουλούδια και δεκάδες μασκοφόρους στρατιώτες σε τεθωρακισμένα οχήματα, να συνοδεύουν τη νεκρική πομπή και να επιτηρούν με το χέρι στη σκανδάλη.

Notorious Mexican drug lord Nemesio Oseguera was laid to rest Monday in a ceremony that featured trucks overflowing with flowers and dozens of masked soldiers in armored vehicleshttps://t.co/1EAHvTGatf pic.twitter.com/IbT40uz8ju March 3, 2026

Ο Ελ Μέντσο σκοτώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου σε επιχείρηση των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων, με τον θάνατό του να σκορπίζει το χάος στη χώρα, μετατρέποντας το Μεξικό σε «εμπόλεμη ζώνη».

Ο μεξικανός αρχιβαρόνος κηδεύτηκε μέσα σε ένα χρυσό φέρετρο, με φορτηγά γεμάτα με τεράστια στεφάνια από λουλούδια και μια μεγάλη στρατιωτική παρουσία.

Η κηδεία έγινε στο Ζαποπάν, ένα προάστιο της Γκουανταλαχάρα, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Μεξικού.

Δεκάδες άνθρωποι συνόδευσαν την νεκρώσιμη πομπή, πολλοί κρατώντας μαύρες ομπρέλες μια ηλιόλουστη μέρα και με μια μικρή μπάντα που έπαιζε μεξικανική τοπική μουσική.

Μάλιστα, προς έκπληξη όλων, στην κηδεία παρευρέθηκε και η μικρότερη κόρη του Θερβάντες, Λάιζα Μισέλ, παρά το γεγονός ότι κατηγορείται για την εξαφάνιση και απαγωγή δύο ναυτικών το 2021.

🚨 La hija de El Mencho 😰🔍 reaparece en funeral de su padre ⚰️



👱🏻‍♀️ La hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes ⚰️, Laisha Michelle Oseguera González, sorprendió a todos al aparecer en el funeral del líder del CJNG en Guadalajara 📍, pese a estar acusada por la desaparición y… pic.twitter.com/DnzwB6MXCP — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 2, 2026

Επισήμως, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία της ταφής του Ελ Μέντσο για «λόγους ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

