Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος, υποδέχθηκε στο Στρασβούργο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος απηύθυνε ομιλία στην Ολομέλεια της Συνέλευσης, λίγες ώρες μετά την υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία Ειδικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα στον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το Ειδικό Δικαστήριο θα έχει εντολή να ασκήσει δίωξη κατά ανώτατων αξιωματούχων για το έγκλημα της επιθετικότητας - δηλαδή την απόφαση χρήσης ένοπλης βίας κατά άλλου κράτους - κατά παράβαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι εκ μέρους της Ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση για την «πραγματική ηγεσία» που επέδειξε απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, σημειώνοντας ότι «εδώ, σε αυτή τη Συνέλευση, έγινε η πρώτη έκκληση για το Δικαστήριο - η ιδέα γεννήθηκε εδώ και πλέον αποκτά πραγματική υποστήριξη από κράτη εντός και εκτός Ευρώπης».

Ο κ. Ρουσόπουλος, προλογίζοντας την ομιλία του Ουκρανού Προέδρου μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Για περισσότερες από 1.200 ημέρες και νύχτες, ο Ουκρανικός λαός δεν έχει υπομείνει μόνο εκρήξεις, αλλά και τη σιωπή που τις ακολουθεί. Ανάμεσα στους εφιάλτες που βιώνει, ένας είναι ο πιο επικίνδυνος: ότι ο κόσμος ενδέχεται να συνηθίσει τον πόλεμο, ότι η πλήρους κλίμακας εισβολή σε ένα κυρίαρχο κράτος θα θεωρηθεί φυσιολογική, ότι τα εγκλήματα πολέμου θα γίνουν αόρατα».

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υπογράμμισε ότι η δημιουργία του Ειδικού Δικαστηρίου είναι «μια αθόρυβη υπογραφή σε ένα χαρτί, αλλά φέρει το βάρος μιας ηπείρου και τη φωνή ενός λαού που υπέφερε». Παρομοίασε τη συμφωνία με μια «σφυρηλάτηση όπου ο νόμος συναντά τη μνήμη και το ατσάλι τη δικαιοσύνη», προσθέτοντας πως «εκεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, η Νέμεσις περιμένει σιωπηλή».

Στη συνέχεια ο Ζελένσκι απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών, τονίζοντας την ανάγκη να μην υπάρξει καμία ανταμοιβή για την επιθετικότητα και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργήσει ώστε οι εγκληματίες πολέμου να μην έχουν πού να κρυφτούν - ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

