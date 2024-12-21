Γλίτωσαν το shutdown οι ΗΠΑ - Πέρασε στο παρά πέντε το νομοσχέδιο

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στο να αποφευχθεί η δημοσιονομική παράλυση, λίγες ώρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία.

Το νομοσχέδιο κατατίθεται τώρα στη Γερουσία, ώστε να αποφευχθεί το περιβόητο shutdown.

Η παράλυση διαφόρων ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών θα έθετε σε τεχνική ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς, θα οδηγούσε σε πάγωμα της καταβολής επιδομάτων και στο κλείσιμο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στον τομέα των αερομεταφορών. Κατάσταση που θα προκαλούσε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια παραμονές Χριστουγέννων.

Πηγή: skai.gr

