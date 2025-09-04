Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε σε κοινότητα στον Καναδά.

Σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, νεκρός είναι και ο ύποπτος της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γουίνιπεγκ.

Η περιφερειακή υγειονομική αρχή Shared Health ανακοίνωσε ότι οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν με εναέρια ή επίγεια μέσα σε τοπικά νοσοκομεία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών, οι τραυματίες έφτασαν στα νοσοκομεία φέροντας διαφορετικής σοβαρότητας τραύματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.