Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε σε κοινότητα στον Καναδά.
Σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, νεκρός είναι και ο ύποπτος της επίθεσης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γουίνιπεγκ.
Η περιφερειακή υγειονομική αρχή Shared Health ανακοίνωσε ότι οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν με εναέρια ή επίγεια μέσα σε τοπικά νοσοκομεία.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο των αρχών, οι τραυματίες έφτασαν στα νοσοκομεία φέροντας διαφορετικής σοβαρότητας τραύματα.
