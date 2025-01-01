Συρία: Ο νέος υπουργός Ενημέρωσης υπόσχεται «ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης»

Ο υπουργός Ενημέρωσης των νέων συριακών αρχών Μοχάμεντ αλ-Όμαρ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως εργάζεται για έναν «ελεύθερο» Τύπο, δεσμευόμενος να εγγυηθεί «την ελευθερία της έκφρασης» σε μια χώρα όπου επί δεκαετίες τα μέσα ενημέρωσης ήταν φιμωμένα από το προηγούμενο καθεστώς.

Σε μια Συρία ρημαγμένη από περισσότερο από 13 χρόνια καταστροφικού εμφυλίου πολέμου, θέλησε επίσης να καθησυχάσει τους δημοσιογράφους που είχαν εργασθεί υπό το ζυγό του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, αλλά αρνούνταν να γίνουν «εργαλεία προπαγάνδας», υποσχόμενος ότι «θα κληθούν να επανέλθουν στις θέσεις τους».

«Υπήρχε ισχυρός περιορισμός των ελευθεριών του Τύπου και της έκφρασης τον καιρό του καθεστώτος που εφάρμοζε λογοκρισία. Στην επόμενη φάση, εργαζόμαστε για την ανοικοδόμηση ενός ελεύθερου, αντικειμενικού και επαγγελματικού συριακού πεδίου μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο υπουργός Μοχάμεντ αλ-Όμαρ σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Όμαρ είναι μέλος της μεταβατικής κυβέρνησης η οποία σχηματίσθηκε στη Δαμασκό από το συνασπισμό των ένοπλων ομάδων υπό την ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), που ανέτρεψε στις 8 Δεκεμβρίου τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ βάζοντας τέλος σε πάνω από μισό αιώνα βασιλείας της οικογενειακής φατρίας του.

Ο Όμαρ δήλωσε ακόμα πως θέλει «να μειώσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τη δουλειά των ομάδων του ξένου Τύπου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

