Η διεθνής οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τις ισραηλινές δυνάμεις να καταστρέφουν ηλιακούς συλλέκτες και κτίρια στον νότιο Λίβανο, αποδεικνύοντας με παραδείγματα το πώς στοχοποιούνται οι πολιτικές υποδομές.

Σε ανάρτησή της στο X, η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι οι προηγούμενες εκκλήσεις της για διερεύνηση παρόμοιων ισραηλινών επιθέσεων ως εγκλημάτων πολέμου δεν έχουν ακόμη εισακουστεί, τονίζοντας πως «το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την παράνομη καταστροφή περιουσίας πολιτών σε όλο τον νότιο Λίβανο».

Israel continues to destroy civilian infrastructure as shown in this video, which captures the Israeli army destroying solar panels in southern Lebanon.



Amnesty International has previously documented extensive destruction by the Israeli military along Lebanon’s border before… pic.twitter.com/ltmWqnNjdO — Amnesty International (@amnesty) April 28, 2026

Η ανάρτηση:

Το Ισραήλ συνεχίζει να καταστρέφει πολιτικές υποδομές, όπως φαίνεται σε αυτό το βίντεο, το οποίο καταγράφει τον ισραηλινό στρατό να καταστρέφει ηλιακούς συλλέκτες στο νότιο Λίβανο.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει στο παρελθόν καταγράψει εκτεταμένες καταστροφές από τον ισραηλινό στρατό κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου πριν και μετά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024.

Ζητήσαμε αποζημιώσεις και έρευνα για εγκλήματα πολέμου. Μέχρι στιγμής, κανένα από τα δύο αιτήματά μας δεν έχουν εισακουστεί.

Από την πιο πρόσφατη «κατάπαυση του πυρός» του 2026, οι πολίτες στα παραμεθόρια χωριά του νότιου Λιβάνου, πολλοί από τους οποίους είναι εκτοπισμένοι, συνεχίζουν να βλέπουν τα σπίτια, τη γη και τις υποδομές τους να καταστρέφονται.

Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την παράνομη καταστροφή περιουσίας πολιτών σε όλο τον νότιο Λίβανο.

Ισραήλ: «Διπλή απειλή» από τη Χεζμπολάχ - «Επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης»

Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις καθημερινά εναντίον της -υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας- Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, παρά την «εκεχειρία» της 17ης Απριλίου.

Ο Ισραηλινός στρατός έχει επανειλλημένα υποστηρίξει ότι δεν στοχοποιεί πολιτικές υποδομές αλλά μόνο στρατιωτικές θέσεις της σιιτικής οργάνωσης στην περιοχή, ενώ ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργου Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα, έκανε λόγο για «διπλή απειλή» από τη Χεζμπολάχ, η οποία «επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο».

Πηγή: skai.gr

