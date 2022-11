Ο βασιλιάς Κάρολος αναθέτει καθήκοντα στα αδέρφια του, Άννα και Εδουάρδο – Τους «χρίζει» αντικαταστάτες του 

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αύξησης του αριθμού των μελών της βασιλικής οικογένειας που μπορούν να αναλάβουν επίσημα καθήκοντα και να αντικαθιστούν τον μονάρχη σε εκδηλώσεις και εμφανίσεις.

Μετά την «αποπομπή» του γιού του πρίγκιπα Χάρι και του αδερφού του πρίγκιπα Άντριου (λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Επστάιν), ο νέος βασιλιάς αποφάσισε να «καλύψει» τις κενές θέσεις χρίζοντας αντικαταστάστες του τα άλλα δύο μικρότερα αδέρφια του, πριγκίπισσα Άννα και πρίγκιπα Εντουαρντ.

