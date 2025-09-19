Κάρνι: «Πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία για Καναδά και Μεξικό με τις ΗΠΑ

Οι κυβερνήσεις του Καναδά και του Μεξικού θέλουν η τριμερής συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ να γίνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», τόνισε χθες Πέμπτη ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, σε επίσημη επίσκεψη στη μεξικανική πρωτεύουσα.

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – T-MEC κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Μεξικού, CUSMA κατ’ αυτή του Καναδά, USMCA κατ’ αυτή των ΗΠΑ –, που υπογράφτηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί το 2026, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, μη εξαιρουμένων του Καναδά και του Μεξικού.

«Aισιόδοξη» η Σέινμπαουμ

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε χθες Πέμπτη «αισιόδοξη» για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής, που συνδέει τη χώρα της με τον Καναδά και τις ΗΠΑ κι αναμένεται να επανεξεταστεί προσεχώς, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι αισιόδοξη. Όχι μόνο εκ πεποιθήσεως, αλλά επειδή πιστεύω πως η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό (...) θα υπερισχύσει», ανέφερε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στη μεξικανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

