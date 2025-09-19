Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας

Το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι, που είχε εκδώσει έπειτα από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που έπληξε την ανατολική ακτή της περιοχής Καμτσάτκα της Ρωσίας, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν υπήρξαν αναφορές για νεκρούς και ζημιές

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 127 χιλιόμετρα ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας, και έπληξε την περιοχή στις 6:58 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή, σύμφωνα με την αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS). Το εστιακό βάθος του ήταν 19,5 χιλιόμετρα.

Τον αρχικό σεισμό ακολούθησε μια σειρά μετασεισμών μεγέθους έως 5,8 Ρίχτερ.

Η απομακρυσμένη περιοχή της Καμτσάτκα έχει πληγεί από μια σειρά ισχυρών σεισμών τους τελευταίους δύο μήνες, συμπεριλαμβανομένων σεισμών μεγέθους 8,8 Ρίχτερ και δύο μεγέθους 7,4 Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

