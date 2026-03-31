Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο στα βόρεια προάστια της Βηρυτού - Βίντεο από τη στιγμή που το χτυπάει πύραυλος

«Διαμέρισμα που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου στη Μανσουρία βρέθηκε στο στόχαστρο εχθρικής επιδρομής», σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου

Ένα κτίριο κατοικιών στα βόρεια προάστια της Βηρυτού επλήγη σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

«Διαμέρισμα που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου στη Μανσουρία βρέθηκε στο στόχαστρο εχθρικής επιδρομής», αναφέρει το πρακτορείο. Περίοικοι αφηγήθηκαν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και ακολούθως είδαν στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Το προάστιο Μανσουρία, το οποίο κατοικείται κυρίως από Χριστιανούς, δεν είχε αποτελέσει μέχρι σήμερα στόχο των επιθέσεων που εξαπολύει το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ δεν είχε προηγηθεί εντολή από τις IDF για εκκένωση της περιοχής.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης από το Associated Press:

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
