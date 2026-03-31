Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία και εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για τη στρατιωτική και πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Τα μέρη τόνισαν τη σημασία του τερματισμού των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατό, προσθέτει το Κρεμλίνο στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

