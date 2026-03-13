Οι Γερμανοί δεν είναι τεμπέληδες. Υπάρχει λόγος που δουλεύουν λιγότερο

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz) φαίνεται πως πήρε τουλάχιστον ένα σημαντικό μάθημα από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα: Πιστεύει ότι οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετά. Ίσως, κατά την άποψή του, αυτό συμβαίνει επειδή οι εργαζόμενοι δεν έχουν τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα.

Του Chris Bryant, αρθρογράφου του Bloοmberg

Αντί, όμως, να αμφισβητεί την εργασιακή ηθική των συμπατριωτών του, ο Mερτς θα έπρεπε να ασχοληθεί με έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι Γερμανοί εργάζονται συγκριτικά λιγότερες ώρες. Το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, το οποίο μπορεί να μειώνει το κίνητρο για εργασία και να περιορίζει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων.

Είναι ειρωνικό ότι το ταξίδι του στην Κίνα ενίσχυσε μια παλιά του πεποίθηση ότι οι Γερμανοί πρέπει να δουλεύουν περισσότερο. Η Κίνα αρχίζει ήδη να βλέπει τα μειονεκτήματα της διαβόητης κουλτούρας εργασίας 9-9-6 στον τεχνολογικό τομέα (9 το πρωί έως 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα). Η υπερβολική εξάντληση των εργαζομένων δεν βοηθά ούτε στην κατανάλωση, ούτε στην αύξηση των γεννήσεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η σκληρή δουλειά και η γρήγορη καινοτομία έχουν μετατρέψει την Κίνα σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό βιομηχανικό ανταγωνιστή.

Όπως και η Κίνα, η Γερμανία έχει υψηλό ποσοστό αποταμίευσης και σχετικά αδύναμη καταναλωτική ζήτηση. Όμως αυτό δεν οφείλεται στο ότι οι Γερμανοί «λιώνουν» στη δουλειά. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι η Γερμανία διαθέτει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να συνεχίσει να το χρηματοδοτεί.

Το υψηλό επίπεδο ζωής της χώρας είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αύξησης της παραγωγικότητας, κυρίως στον βιομηχανικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια όμως η αύξηση της παραγωγής ανά ώρα εργασίας υστερεί σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται και το εργατικό δυναμικό αναμένεται να συρρικνωθεί καθώς η γενιά των "baby boomers" βγαίνει στη σύνταξη. Αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας. Με το ακροδεξιό κόμμα "Alternative for Germany" να συγκεντρώνει την προτίμηση περίπου του ενός τετάρτου των ψηφοφόρων, η προσδοκία ότι η μετανάστευση θα καλύψει το κενό στο εργατικό δυναμικό ίσως αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξη.

Αντί να περιμένουν μήπως η τεχνητή νοημοσύνη λύσει το πρόβλημα της παραγωγικότητας, πολιτικοί από το συντηρητικό κόμμα του Μερτz, τη "Christian Democratic Union", αρχίζουν όλο και πιο ανοιχτά να επισημαίνουν αυτό που θεωρούν βασική αιτία της οικονομικής στασιμότητας: την ανεπαρκή εργασία.

Η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και, άθελά μου, συνέβαλα κι εγώ σε αυτήν. Μια ανάλυσή μου το 2024 για τις σχετικά λίγες ώρες εργασίας στη Γερμανία με έφερε στην πρώτη σελίδα της ταμπλόιντ εφημερίδας Bild, η οποία υποστήριξε ότι υπονοούσα πως οι Γερμανοί είναι τεμπέληδες. Δεν έκανα κάτι τέτοιο, αλλά ο Μερτς και αρκετοί συνάδελφοί του στο κόμμα έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε μια τέτοια διατύπωση τον τελευταίο καιρό.

«Επιστρέφοντας από την Κίνα, έχει κανείς ακόμη πιο έντονα την αίσθηση ότι η ευημερία στη χώρα μας δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα μόνο με ισορροπία εργασίας-ζωής και τετραήμερη εργασία», δήλωσε ο Καγκελάριος σε προεκλογική συγκέντρωση τον Φεβρουάριο. «Θα χρειαστεί απλώς να δουλέψουμε λίγο περισσότερο».

Τον περασμένο μήνα το κόμμα του αναγκάστηκε να τροποποιήσει μια πρόταση συνεδρίου που ζητούσε αυστηρότερους περιορισμούς στην εργασία μερικής απασχόλησης. Ο τίτλος της πρότασης - «Καμία νομική κατοχύρωση ενός τρόπου ζωής με μερική απασχόληση» - έδινε την εντύπωση ότι κάποιοι αποφεύγουν τη δουλειά, προκαλώντας δικαιολογημένη οργή. Δεν είναι ποτέ καλό σημάδι όταν κορυφαία στελέχη ενός κόμματος χρειάζεται να διευκρινίζουν ότι δεν θεωρούν τους πολίτες τεμπέληδες. Το κόμμα του Μερτς έχασε οριακά μια περιφερειακή εκλογή από τους Alliance 90/The Greens στο εύπορο κρατίδιο Baden‑Württemberg, εν μέρει επειδή ο ίδιος δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους ψηφοφόρους.

Το κόμμα του καγκελαρίου έχει δίκιο ότι η Γερμανία διαθέτει σχετικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων μερικής απασχόλησης. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η χώρα βρίσκεται συχνά χαμηλά στις διεθνείς συγκρίσεις ετήσιων ωρών εργασίας. Ωστόσο αυτό αντανακλά σε μεγάλο βαθμό μια αξιέπαινη επιτυχία: την ένταξη περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας. Πολλοί εργάζονται λιγότερες ώρες για σημαντικούς λόγους - για τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων ή για εθελοντική προσφορά.

Επιπλέον, το σχολικό ωράριο στη Γερμανία είναι σχετικά σύντομο και οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας δεν επαρκούν πάντα ώστε και οι δύο γονείς να εργάζονται πλήρως. Παράλληλα, φορολογικά κίνητρα για τα παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να κάνουν οικονομικά ασύμφορο για τον σύζυγο με το χαμηλότερο εισόδημα να αυξήσει τις ώρες εργασίας του.

Για να καταλάβει κανείς πώς το φορολογικό σύστημα επηρεάζει τα κίνητρα, αρκεί να δει ότι ένας άγαμος εργαζόμενος στη Γερμανία με μέσο μισθό πληρώνει περίπου 37% πραγματικό φορολογικό συντελεστή, αν συνυπολογιστούν και οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου, σύμφωνα με τον OECD. Πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο μεταξύ των πλούσιων χωρών και πολύ πάνω από τον μέσο όρο του οργανισμού, που είναι περίπου 25%. Αντίθετα, ένα παντρεμένο ζευγάρι με δύο παιδιά, όπου εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, επιβαρύνεται με περίπου 19,8%, χάρη και στα οικογενειακά επιδόματα.

Η ετήσια οικονομική έκθεση της κυβέρνησης αναγνωρίζει ότι το συνολικό φορολογικό και ασφαλιστικό βάρος για εργαζόμενους και εργοδότες είναι «πολύ υψηλό» και ότι αυτό μπορεί να κάνει τη Γερμανία λιγότερο ελκυστική για ειδικευμένους εργαζόμενους από το εξωτερικό.

Τα καλά νέα είναι ότι οι Γερμανοί φαίνεται να είναι πρόθυμοι να συμβάλουν περισσότερο, αν οι συνθήκες είναι σωστές. Πάνω από τα τρία τέταρτα όσων συμμετείχαν σε έρευνα του German Economic Institute το περασμένο καλοκαίρι δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους να εργάζεται περισσότερες ώρες. Το 72% είπε ότι θα το έκανε αν μειώνονταν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός των συντηρητικών και των Σοσιαλδημοκρατών συμφωνεί ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση στο σύστημα φορολόγησης εισοδήματος ώστε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να κρατούν μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους.

Πιο αμφιλεγόμενες είναι προτάσεις όπως η κατάργηση των φορολογικών κινήτρων που ενθαρρύνουν τα ζευγάρια να έχουν μόνο έναν εργαζόμενο ή η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν δεν περιοριστούν οι δαπάνες, το κόστος κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να φτάσει το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος έως το 2035, από περίπου 43% σήμερα.

Αυτές οι κρατήσεις πλήττουν περισσότερο όσους έχουν χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα. Και επειδή οι εταιρείες πληρώνουν περίπου τις μισές από τις εισφορές αυτές, απειλείται και η ανταγωνιστικότητα της χώρας ως τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής ο καγκελάριος Μερτς αποφεύγει ριζικές λύσεις, δημιουργώντας επιτροπές ειδικών για να προτείνουν μεταρρυθμίσεις. Φοβάμαι όμως ότι δεν υπάρχει ακόμη πολιτική συναίνεση για λογικά μέτρα, όπως η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Αν η κυβέρνηση δεν βρει τρόπο να μειώσει το οικονομικό βάρος της εργασίας, οι Γερμανοί πιθανότατα θα αγνοήσουν τις εκκλήσεις του Μερτς να δουλέψουν περισσότερο. Και ίσως εύλογα να αναρωτηθούν: ποιο είναι τελικά το όφελος;

