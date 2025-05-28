Στο Έντμοντον του Καναδά, μια γλυκιά αδέσποτη γάτα έγινε αστέρας όταν εμφανίστηκε στο κέντρο Furget Me Not Animal Rescue με… έξι πόδια. Η Μπίτσι, όπως την ονόμασαν, ήταν μόλις ενός έτους όταν βρέθηκε με δύο επιπλέον πόδια που φύτρωναν από την πλάτη της.

Οι κτηνίατροι πιστεύουν ότι αυτά τα έξτρα πόδια προέρχονται από το δίδυμο αδερφάκι της που απορρόφησε στη μήτρα, ένα σπάνιο φαινόμενο που όμως δυσκόλευε πολύ την κίνηση της Μπίτσι. Τρία από τα έξτρα πόδια δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας πόνο και δυσκολία ακόμα και στο να φτάσει το πιάτο της με το φαγητό.

Η Μπίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθούν τα μη λειτουργικά άκρα και ένα μέρος της λεκάνης. Παρά την περίεργη εμφάνισή της, η γάτα ήταν πάντα γλυκιά και φιλική, κάτι που έδειχνε ότι είχε γνωρίσει την αγάπη.

Μετά την επέμβαση, η Μπίτσι άρχισε να κινείται ελεύθερα, να παίζει και να πηδάει με χάρη. Η νέα της οικοδέσποινα, η Mackenzie, την υιοθέτησε και πλέον η μικρή γατούλα ζει μια ζωή γεμάτη παιχνίδι και χαρά, απαλλαγμένη από τον πόνο.

Η ιστορία της Μπίτσι είναι ένα ζωντανό παράδειγμα πως, με λίγη αγάπη και φροντίδα, ακόμα και οι πιο παράξενες καταστάσεις μπορούν να έχουν ένα ευτυχισμένο τέλος.



Πηγή: skai.gr

