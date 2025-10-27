Ο Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Axios ότι οι νέες κυρώσεις του Προέδρου Τραμπ θα βλάψουν τη ρωσική πολεμική μηχανή, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να αναγκάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει ειρήνη.

Όπως είπε οι κυρώσεις «θα κάνουν τη διαφορά», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν δεν θα υποχωρήσει εκτός αν ο Τραμπ ασκήσει μεγαλύτερη πίεση.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί για την κλιμάκωση. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν υπάρξουν διαπραγματεύσεις, θα υπάρξει κλιμάκωση ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι αν ο Πούτιν δεν σταματήσει, χρειαζόμαστε κάτι για να τον σταματήσουμε. Οι κυρώσεις είναι ένα τέτοιο όπλο, αλλά χρειαζόμαστε και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σχολίασε ότι «οι συνομιλίες μου με τον Πρόεδρο Τραμπ αφορούσαν την άσκηση πίεσης στη Ρωσία. Νομίζω ότι ήθελε να τους πιέσει, αλλά δεν ήθελε να προκαλέσει κλιμάκωση ή να κλείσει το παράθυρο... για διπλωματία», είπε.

«Νομίζω ότι κατανοήσαμε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πρέπει να παγώσουμε την τρέχουσα κατάσταση και να μιλήσουμε» υπογράμμισε.

«Από όσο γνωρίζω, η συζήτηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ δεν ήταν θετική. Έκαναν το ίδιο και μετά την Αλάσκα. Αυτή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που ο Πούτιν και ο λαός του απορρίπτουν όσα λέει ο Τραμπ», υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Σημείωσε ότι ο Τραμπ «έλαβε πολύ άσχημη αντίδραση» στη Ρωσία για τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών σχολίων από τον πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Όπως είπε ο Ζελένσκι, η Ουκρανία εκτιμά ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών θα μπορούσαν να μειώσουν τις εξαγωγές πετρελαίου κατά 50%, με αποτέλεσμα να χάσουν έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα σε έσοδα. Πρόσθεσε, ότι ελπίζει ότι θα ακολουθήσουν «νέες δευτερεύουσες κυρώσεις» και «παράλληλα βήματα από το Κογκρέσο».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο τρόπος για να πείσει τον Πούτιν να διαπραγματευτεί σοβαρά είναι να δοθεί στην Ουκρανία η δυνατότητα να χτυπήσει στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Μάλιστα, όπως είπε, διευκρίνισε στον Τραμπ ότι η Ουκρανία δεν θα χρειαστεί καν να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους αμέσως και ότι αν ο Πούτιν γνωρίζει ότι η μη συζήτηση ενέχει τον κίνδυνο «προβλημάτων με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας», τότε θα μιλήσει.

«Δεν μιλάμε μόνο για τους Tomahawk. Οι ΗΠΑ έχουν πολλά παρόμοια πράγματα που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για εκπαίδευση. Νομίζω ότι ο τρόπος για να συνεργαστείς με τον Πούτιν είναι μόνο μέσω της πίεσης», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Σχετικά με το σχέδιο που έχει συζητήσει ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες το οποίο θα μπορούσε να είναι στα πρότυπα του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, ο ουκρανός πρόεδρος σχολίασε ότι το σχέδιο θα πρέπει να είναι σύντομο, χωρίς πολλές λεπτομέρειες. «Μερικά σύντομα σημεία. Όπως ένα σχέδιο για κατάπαυση του πυρός. Αποφασίσαμε ότι θα εργαστούμε πάνω σε αυτό την επόμενη εβδομάδα ή δέκα ημέρες».

Τόνισε ότι είναι επιφυλακτικός ως προς το αν ο Πούτιν είναι έτοιμος να αποδεχτεί οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.

Επίσης, απέρριψε τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία σημειώνει πρόοδο στην πρώτη γραμμή. Είπε ότι ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι ήταν ψευδείς και ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έδειξαν επίσης ότι «κανείς δεν κερδίζει τώρα στο πεδίο της μάχης».

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι ο Πούτιν είχε καυχηθεί ιδιωτικά σε συμμάχους ότι η Ρωσία θα κατείχε ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς έως τις 15 Οκτωβρίου, μια προθεσμία που ήρθε και παρήλθε.

«Η Ρωσία δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει αρκετό στρατό. Τα ισχυρά τάγματά του έχουν καταστραφεί. Σήμερα στο πεδίο της μάχης, παραμένουμε κυρίως εκεί που βρισκόμασταν τους τελευταίους 2-3 μήνες», συνέχισε.

Παράλληλα, είπε ότι οι στρατηγοί του, του είπαν ότι η Ρωσία είχε χάσει 346.000 στρατιώτες νεκρούς και τραυματίες το 2025. Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με τον αριθμό που κινητοποίησε εκείνη την περίοδο, είπε. Οι εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες ποικίλλουν σημαντικά.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα στη Νότια Κορέα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε μια κινεζική δέσμευση να αγοράζει λιγότερο ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι η συζήτηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι το ισχυρότερο βήμα είναι αν η Ινδία και η Κίνα δεν αγοράσουν ενέργεια από τη Ρωσία, πρώτα απ 'όλα πετρέλαιο», είπε.

Το Πεκίνο έχει επικρίνει έντονα τις κυρώσεις του Τραμπ για το πετρέλαιο και δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη ότι είναι πρόθυμο να αποκόψει τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

