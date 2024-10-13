Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός πρέπει να χρησιμοποιηθεί ενάντια στον «εσωτερικό εχθρό», σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα, σε μια νέα κλιμάκωση στην ήδη εμπρηστική ρητορική του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

«Πάντα λέω ότι έχουμε δύο εχθρούς. Έχουμε τον εχθρό από έξω και έχουμε τον εχθρό από μέσα. Και ο εχθρός από μέσα, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο επικίνδυνος από την Κίνα, τη Ρωσία και όλες αυτές τις χώρες», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας. Έχουμε πολύ κακούς ανθρώπους. Έχουμε τρελούς ανθρώπους, παράφρονες ακροαριστερούς», πρόσθεσε.

«Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα αν είναι απαραίτητο από την Εθνοφρουρά ή, εάν είναι πραγματικά είναι αναγκαίο, από τον στρατό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Η Εθνοφρουρά είναι ένα στρατιωτικό αμυντικό σώμα, που συνδέεται με διάφορες αμερικανικές Πολιτείες, αλλά η διοίκηση της διασφαλίζεται από το Πεντάγωνο όταν οι αποστολές είναι υπό ομοσπονδιακή εντολή.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις εξέφρασε την οργή της απέναντι στις δηλώσεις Τραμπ.

«Ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν πάθει αναισθησία απέναντι στον Τραμπ την τελευταία δεκαετία, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι σοκαριστικό», δήλωσεο στο X ο εκπρόσωπος της εκστρατείας Χάρις, ο Ίαν Σαμς, προσθέτοντας ότι τέτοιες δηλώσεις είναι «τρομακτικές».

Από την αρχή της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ δίνει μια ζοφερή εικόνα της Αμερικής, που σύμφωνα με τον ίδιο έχει ρημάξει από μετανάστες, από έναν καλπάζοντα πληθωρισμό και από μια καταστροφική πολιτική ορθότητα

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος είχε ήδη χρησιμοποιήσει αυτή την πολύ ζοφερή ρητορική κατά τη νικηφόρα εκστρατεία του το 2016, στη συνέχεια κατά την ήττα του το 2020, αλλά τα λόγια του έχουν πάρει ακόμη πιο εμπρηστική διάσταση.

Χωρίς την παραμικρή απόδειξη, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι η Δημοκρατικός αντίπαλός του στις εκλογές θέλει να «δολοφονεί μωρά» μετά τη γέννησή τους, αποκαλώντας την «μαρξίστρια», «κομμουνίστρια», «φασίστρια» που πάσχει από «νοητική ανεπάρκεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

