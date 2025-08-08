Καλό θα ήταν οι ΗΠΑ να μην πανηγυρίζουν ακόμη τις νίκες στο εμπόριο

Της συντακτικής ομάδας της στήλης Bloomberg Opinion

Ο Λευκός Οίκος και οι υποστηρικτές του θεωρούν τα δασμολογικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ χθες ως θρίαμβο και απόδειξη ότι οι επικριτές της κυβέρνησης έχουν κάνει λάθος. Οι ΗΠΑ απέσπασαν τις παραχωρήσεις που ήθελαν και έδειξαν ποιος έχει τον έλεγχο. Αφού απείλησαν με αντίποινα, οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ υπέκυψαν.

Υπό στενά πολιτικά κριτήρια, σίγουρα μοιάζει με μια εντυπωσιακή νίκη. Ωστόσο, οι νέοι δασμοί – για να μην αναφέρουμε τους επιπλέον δασμούς που απειλεί να επιβάλει η κυβέρνηση στους ημιαγωγούς και τα φαρμακευτικά προϊόντα – ενέχουν βραχυπρόθεσμους κινδύνους και εγγυώνται μακροπρόθεσμο κόστος. Οι πανηγυρισμοί είναι, στην καλύτερη περίπτωση, πρόωροι.

Μέχρι πρόσφατα, οι ΗΠΑ ηγούνταν ενός συστήματος εμπορίου βασισμένου σε κανόνες και αμοιβαία συμφέροντα. Τώρα, δηλώνουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να στρέψουν προς όφελός τους μια κατάσταση στην οποία το δίκιο είναι με τον ισχυρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και άλλες χώρες ήλπιζαν ότι οι απειλές για αντίμετρα θα έκαναν τις ΗΠΑ να το ξανασκεφτούν. Ωστόσο, η εξάρτησή τους από την προστασία της ασφάλειας των ΗΠΑ και η προφανής προθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να την αποσύρει, τις ανάγκασαν να υποχωρήσουν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Λευκός Οίκος δεν πρόσφερε στους συμμάχους κάτι για την υποχώρησή τους. Αντίθετα, γιόρτασε την ήττα τους. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το ποιος κέρδισε και ποιος έχασε.

Το ερώτημα είναι πότε και πώς θα υλοποιηθούν τα κόστη αυτής της επιφανειακής πολιτικής νίκης. Μια πρόωρη οικονομική αντιστροφή είναι ακόμα πολύ πιθανή, ανάλογα με το αν οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα παραμείνουν ανεπηρέαστες όπως μέχρι στιγμής σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα.

Οι επενδυτές θεωρούν ορθώς ότι το αποτέλεσμα της εμπορικής πολιτικής είναι λιγότερο τοξικό από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Αν και οι δασμοί είναι πολύ υψηλότεροι από τα συνηθισμένα επίπεδα για τις ΗΠΑ, δεν είναι ακόμη αρκετά υψηλοί ώστε να επιβληθεί de facto εμπάργκο στις εισαγωγές ή να προκληθεί σοβαρή άμεση ζημιά. Τα έσοδα από τους δασμούς θα συμβάλουν (όχι πολύ, αλλά θα συμβάλουν) στην κάλυψη των δημόσιων δαπανών. Και ο ζήλος της κυβέρνησης για την απορρύθμιση (deregulation) και μέρη του πρόσφατου νομοσχεδίου για τους φόρους και τις δαπάνες (ιδίως, χαμηλότεροι φόροι εταιρειών και δαπάνες για επενδύσεις) πιθανότατα θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη.

Ωστόσο, οι νέοι δασμοί έχουν ήδη προκαλέσει ενδείξεις στασιμότητας - ένα τοξικό μείγμα υψηλότερου πληθωρισμού και βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν μπορεί να διορθώσει. Παρά τα θετικά του στοιχεία, το «One Big Beautiful Bill» (μτφ. ένα μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο) εγκαταλείπει κάθε πρόσχημα περί δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η ιδέα ότι οι δασμοί έχουν φέρει σαφήνεια στη μελλοντική πολιτική φαίνεται ως ένα παραλήρημα.

Εν τω μεταξύ, η πολιτικής εντάσεων της κυβέρνησης ως μέσο πολιτικής παραμένει αμείωτη: οι επιθέσεις της κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας συνεχίζουν να κλιμακώνονται, και η απόφαση να απολυθεί ο επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας μετά την ανακοίνωση των απογοητευτικών στοιχείων για την απασχόληση την περασμένη εβδομάδα ήταν τόσο αδικαιολόγητη που ακόμη και κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο εξέφρασαν επιφυλάξεις.

Σε κάποιο σημείο, υπό αυτή την πίεση, το κλίμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να ανατραπεί. Αν συμβεί αυτό, θα υπάρξουν πολλά ντόμινο.

Οι δασμοί που είναι σημαντικά υψηλότεροι - ακόμα και αν δεν είναι καταστροφικοί - θα αυξήσουν τις τιμές, θα περιορίσουν τον ανταγωνισμό και θα μειώσουν το βιοτικό επίπεδο, ειδικά στις ΗΠΑ. Η απόφαση να μην προβούν σε αντίποινα, αν και είναι ενοχλητική, αφήνει την Ιαπωνία και την Ευρώπη πιο ανοιχτές στο εμπόριο, εξασφαλίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα είναι ο μεγαλύτερος μακροπρόθεσμος χαμένος.

Το χειρότερο από όλα είναι ότι η εκφοβιστική τακτική των ΗΠΑ θα προκαλέσει μόνιμη και πιθανώς ανεπανόρθωτη ζημιά στις συμμαχίες της χώρας. Από εδώ και στο εξής, οι ταπεινωμένες κυβερνήσεις και οι οργισμένοι ψηφοφόροι τους θα αγνοούν τις υποσχέσεις των ΗΠΑ και δεν θα βλέπουν πλέον με τόσο ευνοϊκό μάτι τις γεωπολιτικές προτεραιότητές της. Με την πάροδο του χρόνου, θα μειώσουν την εξάρτησή τους από την Ουάσιγκτον και θα εμβαθύνουν άλλες οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις.

Ακόμα και αν το βραχυπρόθεσμο ρίσκο της κυβέρνησης αποδώσει πολιτικά, αυτός ο υποτιθέμενος θρίαμβος θα καταλήξει να θεωρηθεί αυτό που πραγματικά είναι: Ένα υπερβολικά δαπανηρό λάθος.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.