H ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε χθες Κυριακή στον κεντρικό σταθμό της Βρέμης άνδρα που απείλησε με μαχαίρι δύο επιβάτιδες τρένου.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, ο 23χρονος από το Βίτμουντ της Κάτω Σαξονίας είχε πάνω του κατά την σύλληψή του «διάφορα επικίνδυνα αντικείμενα» και προηγουμένως έστρεψε αναδιπλούμενο μαχαίρι προς δύο νεαρές μέσα σε τρένο που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Αμβούργο.

Στη συνέχεια έβαλε το μαχαίρι στην τσέπη του και προσπάθησε να διαφύγει επιβιβαζόμενος σε άλλο τρένο στον σταθμό, με προορισμό το Μόναχο.

Διερχόμενοι ειδοποίησαν την αστυνομία, που τον εντόπισε και τον συνέλαβε.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Bild, ο 23χρονος, που δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές, ήταν ντυμένος με κοστούμι και γραβάτα, αλλά είχε βάψει το πρόσωπό του στα χρώματα στρατιωτικής παραλλαγής.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι, κρόταλα Νουν-Τσάκου, νεροπίστολο με καυστική ουσία και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθεί επίθεση.

Τα όπλα κατασχέθηκαν και η εισαγγελία άσκησε δίωξη για διατάραξη δημόσιας ειρήνης και παραβίαση της νομοθεσίας περί οπλοφορίας και οπλοκατοχής.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία αναχώρησε με καθυστέρηση 18 λεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

