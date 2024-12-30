Η Γερμανία ξεκινά διάφορα προγράμματα αρωγής στη Συρία, αθροιστικής αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την υπουργό Ανάπτυξης Σβένια Σούλτσε.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική για τον λαό της Συρίας», δηλώνει η κυρία Σούλτσε στον όμιλο μέσων ενημέρωσης RND σήμερα.

Εξηγεί ότι ο σχεδόν δεκατετραετής εμφύλιος πόλεμος μετέτρεψε μεγάλο μέρος της χώρας σε συντρίμμια, το 90% του πληθυσμού ζει στη φτώχεια κι εξαρτάται από τη διεθνή βοήθεια.

Παρότι το μέλλον της Συρίας παραμένει αβέβαιο, η 56χρονη υπουργός της κυβέρνησης του καγκελάριου Όλαφ Σολτς εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, μιλά για πιθανές θετικές αλλαγές και επιμένει πως είναι ανάγκη να προσφερθεί αρωγή για να προωθηθούν.

Διευκρινίζει εξάλλου πως τα προγράμματα βοήθειας που θα χρηματοδοτήσει το Βερολίνο θα υλοποιηθούν αποκλειστικά από τον ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όχι από τις de facto νέες αρχές.

Κατά τις υπηρεσίες της, 25 εκατ. ευρώ θα δοθούν στη UNICEF -το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία- ώστε να υποστηριχθούν έργα όπως η ανακαίνιση σχολείων και η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά.

Άλλα 19 εκατ. ευρώ θα προσφερθούν στο UNDP -το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών-, προκειμένου να υπάρξουν βραχυχρόνιες ευκαιρίες απασχόλησης για εσωτερικά εκτοπισμένους Σύρους, όπως στην απομάκρυνση συντριμμιών.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό του 2024, στον οποίο η κυβέρνηση της Γερμανίας είχε κατανείμει 132 εκατ. ευρώ για την προσφορά βοήθειας στη Συρία

