Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στη νότια Αιθιοπία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι το όχημα που μετέφερε τα θύματα έπεσε σε χαράδρα.

Το όχημα, ένα φορτηγό, «έπεσε μέσα στη χαράδρα του ποταμού Γκελάνα», διευκρίνισαν οι Αρχές σε ανακοίνωσή τους αργά χθες το βράδυ, επικαλούμενοι τον επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας Ντάνιελ Σανκούρα.

Ο Ντάνιελ Σανκούρα διευκρίνισε πως 68 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και άλλοι 2 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Η υπηρεσία υγείας της πολιτείας Σιντάμα είχε ανακοινώσει χθες μέσω του Facebook πως «τροχαίο δυστύχημα έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 66 ανθρώπους», χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η πολιτεία Σιντάμα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων νότια της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα.

Σε θολές φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την υπηρεσία υγείας, φαίνονται πολλοί άνθρωποι γύρω από ένα όχημα το οποίο βρίσκεται εν μέρει μέσα στο νερό.

Σε άλλες φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ίδια υπηρεσία, εικονίζονται πτώματα στο έδαφος σκεπασμένα με μπλε μουσαμάδες.

Η υπηρεσία υγείας εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στους συγγενείς των θυμάτων και δήλωσε πως θα γνωστοποιήσει περισσότερες πληροφορίες όταν τις έχει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

