Όπως γράφει η «New York Post», αυτός ο τύπος έβαλε… κυριολεκτικά φωτιά στην πίστα του γάμου! Ένας, προφανώς, μεθυσμένος καλεσμένος, ενός νεόνυμφου ζευγαριού πήρε στα χέρια του τα βεγγαλικά του εορτασμού στο γάμο τους σε φάρμα και παραλίγο να προκαλέσει τεράστια πυρκαγιά όπως δείχνει βίντεο που έχει γίνει, πλέον, viral στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στο βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει περισσότερες από 9,1 εκατομμύρια προβολές στο Twitter, ένας άντρας με το όνομα Craig ή Greg φαίνεται να χορεύει, κρατώντας βεγγαλικά και στα δύο χέρια, ενώ οι υπόλοιποι καλεσμένοι τον επαινούν για τις κινήσεις του.

This how drunk I’m tryna be at my wedding pic.twitter.com/RchInxywDa