Στη Βαρσοβία εκλήθη ο Ισραηλινός πρέσβης σε σχέση με μία ανάρτηση που έκανε το μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιάντ Βασέμ, έγραψε σήμερα ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ραντοσλάβ Σικόρσκι σε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Σικόρσκι εξέφρασε την διαμαρτυρία του για την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με την οποία το μουσείο Γιάντ Βασέμ έγραψε ότι η Πολωνία ήταν η πρώτη χώρα όπου οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να φορέσουν ένα διακριτικό σήμα με σκοπό να τους απομονώσουν από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η ανάρτηση πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η Πολωνία ήταν «υπό γερμανική κατοχή» εκείνη την εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.