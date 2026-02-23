Φεύγουν από το Λίβανο, για λόγους ασφαλείας, οι Αμερικάνοι διπλωμάτες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέταξαν τους μη απαραίτητους διπλωμάτες και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, δήλωσε αξιωματούχος του State Department, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις με το Ιράν και εντείνεται η απειλή μιας ενδεχομένως επικείμενης στρατιωτικής επίθεσης.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι μια διαρκής αξιολόγηση του περιφερειακού περιβάλλοντος ασφαλείας έκρινε «συνετό» να μειωθεί το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ, ώστε να παραμείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό στις θέσεις του.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή η απόφαση δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, τόνισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο και ότι η πρεσβεία παρέμενε σε λειτουργία τη Δευτέρα.

Το Ιράν πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ρωσία, την ώρα που ένα δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο πλησίαζε τη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διαμηνύουν ότι είναι έτοιμες για πόλεμο, εάν καταρρεύσουν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει πως 10 έως 15 ημέρες είναι αρκετός χρόνος για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, οι συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια, ενώ το Ιράν έχει αρνηθεί να συζητήσει τις ευρύτερες απαιτήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και να διακόψει τους δεσμούς του με ένοπλες οργανώσεις. Οι έμμεσες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σημείωσαν ελάχιστη ορατή πρόοδο, και μία ή και οι δύο πλευρές ενδέχεται να κερδίζουν χρόνο για τελικές πολεμικές προετοιμασίες.

Δεύτερος αξιωματούχος του υπουργείου, επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει σχέδια που δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα, ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενδέχεται να αναβάλει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ αυτό το σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

