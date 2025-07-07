Οι δεινόσαυροι είναι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους τουλάχιστον στο box office, καθώς η ταινία «Jurassic World Rebirth» της Universal ξεπέρασε τους ανταγωνιστές της, αποφέροντας 147 εκατομμύρια δολάρια στις εγχώριες αγορές μέσα σε μόλις πέντε ημέρες.

Το τέταρτο μέρος της σειράς «Jurassic World» ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις των σχεδόν 80 εκατομμυρίων δολαρίων για τις τρεις ημέρες και των 135 εκατομμυρίων δολαρίων για τις πέντε ημέρες. Σχεδόν ισοφάρισε τον προκάτοχό του από το 2022, «Jurassic World Dominion» το οποίο είχε έσοδα 145 εκατομμύρια δολάρια τις πρώτες τρεις ημέρες προβολής πριν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Το «Jurassic World Rebirth» είναι μια ακόμη νίκη για το Χόλιγουντ, το οποίο ουσιαστικά ανέκαμψε από ένα υποτονικό ξεκίνημα το 2025. Το box office έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 14% από την αρχή του έτους σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με το Comscore, το οποίο συλλέγει δεδομένα box office. Η καλοκαιρινή σεζόν, την οποία το Comscore αρχίζει να παρακολουθεί την πρώτη Παρασκευή του Μαΐου, τα πάει ακόμα καλύτερα αφού δείχνει αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το 2024.

Το «Jurassic Park Rebirth» είναι η έβδομη κατά σειρά ταινία η οποία ξεκίνησε με το «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993. Η αρχική ταινία θα είχε συνολικά έσοδα 924 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ή 2 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Ενώ το «Jurassic World» σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη σειρά, ο τίτλος της τέταρτης ταινίας «Rebirth» και η επιλογή της Σκάρλετ Γιόχανσον πιθανότατα αναζωογόνησαν το brand, σύμφωνα με τον Paul Dergarabedian, ανώτερο αναλυτή μέσων ενημέρωσης στην Comscore.

«Αυτή η μάρκα δεν θα εξαφανιστεί ποτέ, επειδή συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό», είπε. «Είναι πολύ εντυπωσιακό να έχεις ένα franchise τριών δεκαετιών, να βρίσκεται ξανά στην κορυφή του chart».

Το «Jurassic World Rebirth» έριξε την «F1» της Apple και της Warner Bros. Pictures στο Νο. 2.

Η «F1» είχε έσοδα 26 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας πτώση 54% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η ταινία αγώνων ταχύτητας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σαββατοκύριακο με περίπου 55,6 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 144 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

«Η 'F1' είναι ενδιαφέρουσα επειδή τα καταφέρνει τέλεια στο διεθνές box office», δήλωσε ο Dergarabedian. «(Είναι) ένα άθλημα που επικεντρώνεται περισσότερο σε διεθνές επίπεδο από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Oι ταινίες «Jurassic World Rebirth» και «F1» θα έχουν σκληρό ανταγωνισμό την επόμενη εβδομάδα, όταν η ταινία «Superman» της Warner Bros. θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Οι αναλυτές αναμένουν ότι το «Superman» θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας.

«Το καλύτερο πράγμα για τον «Superman» είναι η επιτυχία των «Jurassic» και της «Φόρμουλα 1».

Ο Shawn Robbins, διευθυντής αναλυτικών στοιχείων στο Fandango και ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Box Office Theory, δήλωσε ότι οι κυκλοφορίες των ταινιών «Jurassic World Rebirth», «Superman» και «The Fantastic Four: First Steps» της Disney (25 Ιουλίου) θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εγχώριων εισπράξεων στο box office αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ρόμπινς πρόσθεσε ότι οι ταινίες «F1», «Jurassic World Rebirth» και «Superman» πιθανότατα θα προσελκύσουν παρόμοιο κοινό νεαρών ανδρών. Ο «Superman» θα μπορούσε επίσης να απευθυνθεί σε οικογένειες και νεότερο κοινό.

Πηγή: skai.gr

