«Deeper»: Θα δούμε Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας στη μεγάλη οθόνη - Μετά το καλοκαίρι ξεκινούν τα γυρίσματα

Το φημολογούμενο εδώ και καιρό πρότζεκτ «Deeper» παίρνει πλέον σάρκα και οστά, με τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και την Άνα ντε Άρμας (Ana de Armas) να ετοιμάζονται να βουτήξουν στα βαθιά, κυριολεκτικά. Τα γυρίσματα της ταινίας, σε σκηνοθεσία του Νταγκ Λάιμαν, αναμένεται να αρχίσουν στο τέλος του καλοκαιριού. Θα είναι η τρίτη συνεργασία του Κρουζ με τον σκηνοθέτη μετά τα επιτυχημένα «Edge of Tomorrow» και «American Made».

Οι πρωταγωνιστές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατική εκπαίδευση για τις υποβρύχιες απαιτήσεις του υπερφυσικού θρίλερ. Σύμφωνα με την πλοκή ο Κρουζ εμφανίζεται στον ρόλο ενός πρώην αστροναύτη, ο οποίος σε μια αποστολή ενός ανεξερεύνητου ρήγματος του ωκεανού, έρχεται αντιμέτωπος με μια μυστηριώδη και επικίνδυνη δύναμη. Το σενάριο, που αρχικά γράφτηκε από τον Μαξ Λάντις το 2016, έχει λάβει τις τελικές πινελιές από τον βετεράνο συνεργάτη του Κρουζ, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι.

Warner Bros has paused development on Doug Liman’s underwater thriller ‘DEEPER,’ starring Tom Cruise and Ana de Armas.



This was due to concerns about having the budget at $275M. Cruise is now shopping the film elsewhere.



(Source: https://t.co/bw3VmcovMU) pic.twitter.com/Q2JXkdiIvL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 4, 2025

Πρόσφατο δημοσίευμα του Deadline ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της ταινίας θα αγγίξει τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Πριν φτάσει στους Κρουζ και ντε Άρμας, το πρότζεκτ είχε συνδεθεί με άλλα διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Ίντρις Έλμπα, Μπράντλεϊ Κούπερ και Γκαλ Γκαντότ, ενώ στο τιμόνι της σκηνοθεσίας είχαν ακουστεί ο Κόρνελ Μούντρουτσο το 2016 και ο Μπαλτάσαρ Κορμακούρ, το 2019.

Σύμφωνα με το World of Reel, το «Deeper» ίσως να είναι η επόμενη ταινία του Κρουζ μετά το «Mission: Impossible – The Final Reckoning» και θα κάνει πρεμιέρα το 2026, πριν από την αναμενόμενη ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, μια άτιτλη κωμωδία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.