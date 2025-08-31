Το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά την εφαρμογή κυριαρχίας «σε ορισμένες περιοχές» της Δυτικής Όχθης, ωστόσο ο Νετανιάχου δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση επί του θέματος, δήλωσαν την Κυριακή Ισραηλινοί αξιωματούχοι στον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Jerusalem Post.

Σημειώνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ που συνεδρίασε σήμερα το βράδυ για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Γάζα και την την πιθανότητα εφαρμογής κυριαρχίας σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, σε απάντηση στην προγραμματισμένη αναγνώριση από τη Γαλλία, καθώς και από άλλες χώρες, παλαιστινιακού κράτους κατά την επερχόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, μαζί με άλλους υπουργούς, απαιτούν να προχωρήσει το Ισραήλ στην εφαρμογή κυριαρχίας ως άμεση απάντηση στη γαλλική κίνηση. Ο Σμότριτς έχει επιμείνει σε συζητήσεις και συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε «μια σημαντική και όχι απλώς συμβολική εφαρμογή της κυριαρχίας», όπως αναφέρει η The Jerusalem Post

Σύμφωνα μάλιστα με πηγές που επικαλείται ο ισραηλινός ιστότοπος, οι ΗΠΑ δεν αντιτίθενται ξεκάθαρα σε μια τέτοια κίνηση, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μεταφέρει στους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι «η απόφαση για την κυριαρχία είναι του Ισραήλ».

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι αν και το μήνυμα της Ούασιγκτον δεν έδωσε ξεκάθαρα το «πράσινο φως» για μια τέτοιου είδους κίνηση, δεν την απέκλεισε κιόλας. «Οι Αμερικανοί λένε στον Νετανιάχου και σε άλλους ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους: πρώτα αποφασίστε τι θέλετε - και μετά μιλήστε μαζί μας», ανέφεραν.

Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει η The Jerusalem Post, τον Αύγουστο, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον -που θεωρείται τρίτος στη σειρά στην ιεραρχία της αμερικανικής κυβέρνησης- κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Δυτική Όχθη, σε ένα ταξίδι που διοργάνωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Yesha [Δυτικής Όχθης], Ίσραελ Γκανζ, και ο Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος ΗΠΑ-Ισραήλ, δήλωσε: «Η Ιουδαία και η Σαμάρεια αποτελούν μέρος του Ισραήλ. Εργαζόμαστε για την εξάλειψη της χρήσης του όρου "Δυτική Όχθη" στη διοίκηση, στο Κογκρέσο και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.