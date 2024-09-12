Ξέφυγαν οι τιμές στην Τουρκία - Sozcu: «Καταδίκασαν τον λαό σε λαχματζούν δίχως κιμά»

Με αδιανόητους ρυθμούς τρέχει ο πληθωρισμός στην Τουρκία. Κατά 50% αυξήθηκε η τιμή του κουλουριού, ενώ το λαχματζούν άρχισε να πωλείται πλέον χωρίς κιμά, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Βουλευτής του Καλού Κόμματος πήγε στη λαϊκή και είχε τον εξής διάλογο με πωλητή:

Tουράν Τσομέζ, βουλευτής Καλού Κόμματος: Μα τι λες τώρα, ειναι δυνατόν να υπάρχει λαχματζούν δίχως κιμά;

Πωλητής: Μα ένα κιλό κιμάς κοστίζει 650 λίρες. Αν έβαζα κιμά το λαχματζούν θα κόστιζε 100 λίρες. Τότε ποιος θα το αγόραζε; Ενώ αυτό κοστίζει 25 λίρες.

Τσομέζ: Α, κατάλαβα μας λες πως λόγω του ακριβού κιμά. Εσύ μπορείς να αγοράσεις κιμά;

Πωλητής: E μια φορά κάθε 3 ή 4 μήνες...

Τσομέζ: Ο Θεός να σε βοηθάει..

