«It's the economy, stupid»: Οι αποσταθεροποιητικές κινήσεις του Τραμπ απειλούν όλη την ατζέντα του

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε τον Λευκό Οίκο με τεράστια σχέδια για να αναμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να συγκεντρώσει την εξουσία στα χέρια του. Και έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να υλοποιήσει αυτό το όραμα, χάρη στο φοβισμένο Κογκρέσο, στους διστακτικούς θεσμούς και στη χλιαρή δικαστική εξουσία, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Όμως, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ολόκληρη η ατζέντα του θα μπορούσε να υπονομευθεί και το κόμμα του να αντιμετωπίσει τεράστιες πολιτικές συνέπειες λόγω της αλαζονείας του στο πιο σημαντικό ζήτημα για τους Αμερικανούς: την οικονομία.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν κάποιους από τους χειρότερους φόβους.

Αναλυτικά:

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι προστέθηκαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, αριθμός πολύ χαμηλός για μια οικονομία που χρειάζεται περίπου 100.000 θέσεις το μήνα για να συμβαδίζει με την αύξηση του πληθυσμού.

Η αμερικανική οικονομία έχει δημιουργήσει μόλις 107.000 θέσεις εργασίας τους τελευταίους τέσσερις μήνες συνολικά. Εκτός από περιόδους ύφεσης, αυτοί είναι οι χειρότεροι αριθμοί εδώ και δεκαετίες.

Τα στοιχεία του Ιουνίου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω (χάθηκαν 13.000 θέσεις εργασίας), ήταν ο πρώτος αρνητικός μήνας από τον Δεκέμβριο του 2020.

Παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ ότι οι δασμοί του θα αναζωογονούσαν τη βιομηχανία των ΗΠΑ, ο κατασκευαστικός τομέας έχει χάσει 78.000 θέσεις εργασίας φέτος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταβάλει προσπάθειες να εξουδετερώσει τα αρνητικά πρωτοσέλιδα για αυτά τα στοιχεία, λέγοντας -χωρίς να αποδεικνύεται- ότι οι αριθμοί είναι «πειραγμένοι» για να δείχνουν την κατάσταση χειρότερη. Μετά την κακή έκθεση του Ιουλίου, ο Τραμπ απέλυσε την επικεφαλής του Bureau of Labor Statistics και τώρα σκοπεύει να την αντικαταστήσει με αμφιλεγόμενο υποστηρικτή του.

Ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε στο CNBC: «Αυτός ο αριθμός για τις θέσεις εργασίας ήταν σίγουρα λίγο απογοητευτικός αυτή τη στιγμή» ενώ προέβλεψε μελλοντικές θετικές αναθεωρήσεις.

Η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ παραδέχθηκε στο Fox Business ότι η νέα έκθεση ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ζήτησε υπομονή, καλώντας τους πολίτες να κρίνουν τον Τραμπ για τις θέσεις εργασίας στο 12μηνο.

«Περιμένετε ένα χρόνο από τώρα. Ουάου. Θα είναι εκπληκτικοί αριθμοί» είπε στο CNBC.

Όμως, αυτό πάει πολύ, σχολιάζει το CNN προσθέτοντας ότι οι πολίτες ήδη κρίνουν αρνητικά την οικονομική πολιτική του Τραμπ:

Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Κουίνιπιακ στα τέλη Αυγούστου έδειξε τα χειρότερα ποσοστά αποδοχής για τον Τραμπ σε σχέση με την οικονομία και στις δύο θητείες του: 57% αποδοκιμάζουν έναντι 39% που εγκρίνουν.

Η εταιρεία Gallup έδειξε 37% αποδοχή για την οικονομία, ενώ στην πρώτη θητεία είχε μέσο όρο 52%. Μόλις 29% των ψηφοφόρων ενέκριναν.

Σε δημοσκόπηση του Yahoo News-YouGov οι Αμερικανοί αποδοκίμασαν τον Τραμπ για το «κόστος ζωής» με διαφορά άνω του 2 προς 1: 62% αποδοκίμασαν - 29% ενέκριναν.

Το CNN σχολιάζει πως αρχίζουν να φαίνονται ρωγμές ακόμη και στην πάντα πιστή βάση του Τραμπ: η ίδια δημοσκόπηση έδειξε ότι 27% των Ρεπουμπλικανών αποδοκίμασαν τον Τραμπ για το κόστος ζωής. Και έρευνα του Pew Research Center έδειξε ότι 32% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων διαφωνούν με τη στρατηγική των δασμών.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η υπομονή ακόμα και των πιο πιστών υποστηρικτών του Τραμπ δοκιμάζεται. Θα του δώσουν πραγματικά έναν ακόμα χρόνο για να το διορθώσει;

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ είναι το ενδεχόμενο η εικόνα για την οικονομία της χώρας να γίνει τόσο αρνητική που να επισκιάσει όλη τη θητεία του.

Η εξουσία του Τραμπ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανοχή. Οι πολίτες ίσως να μην εγκρίνουν τις μεθόδους του, αλλά δεν θέλουν απαραίτητα να τον πολεμήσουν. Όσο τα ζητήματα δεν τους επηρεάζουν άμεσα, η αντίδραση είναι περιορισμένη.

Πολλές από τις πιο αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες του Τραμπ είναι ήδη αρκετά αντιδημοφιλείς -απελαύνονται μετανάστες χωρίς νομικές διαδικασίες, βγήκε ο στρατός σε αμερικανικό έδαφος, περικόπηκε το Medicaid. Όμως, κανένα από αυτά τα ζητήματα δεν προκάλεσε πραγματική επανάσταση στο Κογκρέσο ή σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να βάλει φραγμό στην ατζέντα του.

Η οικονομία είναι ίσως το μοναδικό στοιχείο που θα μπορούσε να αλλάξει άρδην τα δεδομένα και να φέρει στο προσκήνιο τις προφανείς ανησυχίες για τη θητεία του. Αν τα πράγματα συνεχίσουν να πηγαίνουν στραβά, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του μπορεί να συνεχίσουν να ρίχνουν το φταίξιμο στα στοιχεία για την εργασία ή στη Fed που δεν μειώνει τα επιτόκια.

Όμως, οι Αμερικανοί θα συνδέσουν την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν με κάτι απλό, εύκολα κατανοητό και άμεσα συνδεδεμένο με τον Τραμπ: τις αποσταθεροποιητικές κινήσεις του να επιβάλει μονομερώς τεράστιους δασμούς.

Πρόκειται για αποφάσεις που έλαβε χωρίς να συμβουλευτεί το Κογκρέσο και παρά τις -έστω ήπιες- επιφυλάξεις των Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου, οι οποίοι για δεκαετίες στήριζαν το ελεύθερο εμπόριο.

Ο Τραμπ ανέλαβε την ευθύνη μιας ήδη εύθραυστης κατάστασης και της προσέθεσε τεράστια δόση αβεβαιότητας. Επένδυσε τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο σε αυτήν την επιλογή. Και πλέον φαίνεται ότι πρόκειται για ένα κακό στοίχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.