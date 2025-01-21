Γάζα: Το Σάββατο η επόμενη απελευθέρωση ομήρων, διαβεβαιώνει η Χαμάς

Η Χαμάς διαβεβαίωσε σήμερα ότι η επόμενη απελευθέρωση ομήρων θα γίνει το Σάββατο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αφότου εκπρόσωπος του παλαιστινιακού κινήματος εκτίμησε νωρίτερα πως θα καθυστερούσε ένα 24ωρο.

Κατά την «πρώτη φάση» της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, διάρκειας έξι εβδομάδων, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 33 ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Νωρίτερα, ο Νάχεντ αλ Φαχούρι, επικεφαλής του γραφείου για τους αιχμαλώτους της Χαμάς, είχε δηλώσει πως οι επόμενοι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν την Κυριακή.

Κορυφαίος ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, τόνισε πως η προθεσμία για την επόμενη απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς εκπνέει το Σάββατο, όταν αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι τέσσερις αιχμάλωτοι που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ το πρωί της Κυριακής. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η Χαμάς άφησε ελεύθερες τρεις ομήρους και ακολούθησε η απελευθέρωση 90 Παλαιστινίων που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.

