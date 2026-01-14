Επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις δηλώσεις του για τη Γροιλανδία και για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο εξαπέλυσε την Τετάρτη ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι παραδέχονται οι πολιτικοί.

Οι δηλώσεις του Κλίνγκμπαϊλ αποκαλύπτουν τον διχασμό που επικρατεί εντός του κυβερνητικού συνασπισμού της Γερμανίας σχετικά με πώς πρέπει να διαχειριστεί το Βερολίνο τη σχέση με την Ουάσιγκτον εν μέσω της κλιμάκωσης των διατλαντικών εντάσεων.

Σηματοδοτούν επίσης διαφορετική άποψη που έχει Κλίνγκμπαϊλ σε σχέση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς ο τελευταίος έχει διατηρήσει πολύ πιο προσεκτική στάση απέναντι στον Τραμπ προκειμένου να αποφύγει τη ρήξη με την Ουάσιγκτον.

«Η διατλαντική συμμαχία υφίσταται πολύ πιο βαθιές αναταράξεις απ’ όσο ίσως ήμασταν πρόθυμοι να παραδεχτούμε μέχρι τώρα», δήλωσε την Τετάρτη ο Κλίνγκμπαϊλ, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αλλά και την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις προκειμένου να συλλάβει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Η διατλαντική σχέση όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα διαλύεται», πρόσθεσε ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας.

Ο Μερτς, αντίθετως, έχει δηλώσει σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία ότι είναι θεμιτές οι ανησυχίες ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου και ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κινητοποιηθεί για να τις αντιμετωπίσει ούτως ώστε να επιτευχθεί μια «αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Όσον αφορά δε τη σύλληψη του Μαδούρο, παρότι άλλες κυβερνήσεις της ΕΕ άσκησαν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, ο Μερτς εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα νομικά «περίπλοκο».

Η αιχμητή κριτική του Κλίνγκμπαϊλ προς τον Τραμπέχει όμως και πολιτική χροιά, σύμφωνα με το Politico. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), το οποίο συγκυβερνά με το συντηρητικό μπλοκ του Μερτς και έχει δει τη δημοτικότητά του να λιμνάζει. Το να επιτεθεί πιο δυναμικά στον Τραμπ ίσως είναι ένας τρόπος για το κόμμα να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

Άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Γερμανοί αντιτίθενται έντονα στις ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα και στη ρητορική του για τη Γροιλανδία, ενώ γενικότερα οι απόψεις για την αμερικανική κυβέρνηση βρίσκονται στο ναδίρ. Μόλις το 15% των Γερμανών θεωρεί τις ΗΠΑ αξιόπιστο εταίρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ARD Deutschlandtrend που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα — ποσοστό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το πολιτικό ρίσκο που αναλαμβάνει ο Μερτς επιδιώκοντας να αποφύγει την ευθεία σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο που είναι όμως ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στο γερμανικό εκλογικό σώμα. Ο Μερτς προφανώς εκτιμά ότι το να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι πολύ πιο κρίσιμο.

Ο Κλίνγκμπαϊλ, από την άλλη, δεσμεύεται λιγότερο από τους κανόνες της διεθνούς διπλωματίας.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κυριαρχήσει στο δυτικό ημισφαίριο», δήλωσε την Τετάρτη.

«Θα μπορούσε κανείς να να πει: “Ναι, αυτά που έχουν κάνει οι ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική δεν είναι όμορφα. Ναι, έχουν εξαπολυθεί επίσης απειλές προς το Μεξικό, την Κολομβία και την Κούβα, αλλά τι σχέση έχει αυτό στην πράξη με εμάς.;” Όμως μετά βλέπουμε τις σημερινές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία. Μετά βλέπουμε τι έχει γράψει η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα της στρατηγική εθνικής ασφάλειας σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Όλες οι βεβαιότητες στις οποίες μπορούσαμε να στηριχτούμε στην Ευρώπη βρίσκονται υπό πίεση», πρόσθεσε ο Κλίνγκμπαϊλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.