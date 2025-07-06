Χρηματιστήριο: Ιστορικό οκτάμηνο ράλι με κέρδη 35,10% - Στο top-5 των αποδόσεων παγκοσμίως η ελληνική αγορά

Συνεχή υψηλά, σερί θετικών αποδόσεων, θετική εικόνα κερδοφορίας και αύξηση των συναλλαγών συνθέτουν ένα θετικό σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία συμπλήρωσε οκτώ μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά. Στη διάρκεια των οκτώ τελευταίων μηνών, από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τέλη Ιουνίου, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 35,10%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε το 8μηνο με κέρδη 68,41%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 20 δισ. το τελευταίο 8μηνο.

Την ίδια περίοδο ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 40,49% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 23,16%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατακόρυφα κατά 20 δισ ευρώ.

To χρηματιστήριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία και το 2025, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται σε επίπεδα του Απριλίου 2010, ο Τραπεζικός δείκτης έχει γυρίσει στο 2015, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο 2011 και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο 2010.

Στα τέσσερα τελευταία θετικά έτη, το ελληνικό χρηματιστήριο βρισκόταν στο top-5 των παγκοσμίων αγορών, ενώ για το 2025 βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας. Όσον αφορά στην κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς έχει αυξηθεί κατά 19% από τις αρχές του 2025, έχοντας επιστρέψει σε επίπεδα που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2008, βρίσκεται δηλαδή σε προ οικονομικής κρίσης επίπεδα.

Την ίδια ώρα η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010 με τη μέση ημερησία αξία συναλλαγών το 2025 να βρίσκεται στα 190 εκατ. ευρώ από 140 εκατ. το 2024, αυξημένη κατά 35%. Ισχυρή συνεχίζει να είναι η παρουσία των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή της στην Κεφαλαιοποίηση να είναι στο 68,1% και στη συναλλακτική δραστηριότητας στο 61,5%, ενώ είναι το 2025 είναι αγοραστές μα εισροές 387 εκατ. ευρώ και 1,384 δισ. την τριετία 2022- 2025.

Η ανοδική κίνηση της αγοράς βρίσκει στηρίγματα:

Στο ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά την άνοδο, παραμένει ελκυστική, εάν κάποιος δίνει τη σχέση κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδος. Με βάση την εκτίμηση για ΑΕΠ στα 240 δισ. ευρώ το 2025 η κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 125 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί λίγο υψηλότερα από το 50% του ΑΕΠ. Σε πρόσφατη ανάλυση η JP Morgan επισημαίνει ότι η αναλογία μεσαίων αποδόσεων και χαμηλού ρίσκου δικαιολογεί τη σύσταση overweight για το ελληνικό χρηματιστήριο. Στα θετικά στοιχεία επισημαίνονται επίσης οι επιστροφές κεφαλαίου από τις τράπεζες (με μερισματικές αποδόσεις 10% και επαναγορές μετοχών) και η ανάπτυξη του 2%. Επιπλέον, οι τράπεζες εμφανίζουν discount 20% με βάση το P/E, έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Στο ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν "ελεύθερο διάδρομο" ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η Ελληνική Οικονομία θα είναι και το 2025, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε. Η κατεύθυνση κεφαλαίων από τις ΗΠΑ και όχι μόνο που παρατηρείται προς την Ευρώπη ευνοεί το Χ.Α., καθώς εμφανίζει υψηλότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στη δημοσιονομική σταθερότητα. η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μια θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων.

Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Οι αποδόσεις στο 8μηνο

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τα μεγαλύτερα κέρδη, στο διάστημα Νοεμβρίου 2024- Ιουνίου 2025 καταγράφουν οι μετοχές: Alpha Bank (+116,67%), Πειραιώς (+ 71,09%), ΟΛΠ (+62, 93%), Optima (+56,25%), Eurobank (+54,29%), Εθνική (+50,84%), Κύπρου (+48,46%), Μυτιληναίος (+43,54%), Elvalhalcor (+42,82%) και Coca Cola HBC (+31,21%). Μικρότερη άνοδο σημειώνουν οι τίτλοι: ΔΑΑ (+25,80%), ΟΠΑΠ (+22,77%), Aegean Airlines (+22,43%), Motor Oil (+20,47%), Σαράντης (+19,78%), Jumbo (+19,59%), ΕΛΠΕ (+19,28%), Τιτάν (+17,07%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+15,84%), ΔΕΗ (+15,02%), Viohalco (+9,90%), Aktor (+9,80%) και ΟΤΕ (+6,39%). Πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή της Lamda Development (-14,86%), ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η ΕΥΔΑΠ.

