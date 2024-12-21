Λογαριασμός
Μαγδεμβούργο: Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων

«Κατ' αρχάς και με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας από τις γερμανικές αρχές, δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων», δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας

Μαγδεμβούργο

Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών από τη χθεσινοβραδινή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά του Μαγδεμβούργου, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο από τις γερμανικές αρχές. 

«Κατ' αρχάς και με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας από τις γερμανικές αρχές, δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων», δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Μαγδεμβούργο τρομοκρατική επίθεση Γερμανία
