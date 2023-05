Ιταλία: Δυο νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από την κακοκαιρία

Το κύμα κακοκαιρίας, που έπληξε την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, έχει προκαλέσει έως τώρα τον θάνατο δυο ανθρώπων, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχασαν την ζωή τους δυο ηλικιωμένοι άνδρες που ζούσαν σε αγροικίες, ενώ οι αγνοούμενοι βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης Φορλί.

Μεγάλο μέρος της Εμίλια Ρομάνια έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών και παραπόταμων. Οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

schools closed, trains suspended for monsoon-like weather in Bologna and in drought-stricken Romagna, while government criminalize eco-activists for wildcat action targeting traffic and monuments pic.twitter.com/6LQcbUfLuK