Η Ιταλία σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τον αμυντικό της προϋπολογισμό μόλις εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο, καθώς η χώρα επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς που επιβάλλει η Ευρώπη.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν φέτος σε αίτημα των ΗΠΑ να αυξήσουν τις ετήσιες αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ, στόχος δύσκολος για την υπερχρεωμένη Ιταλία, η οποία φέτος προβλέπεται να δαπανήσει περίπου το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Υπό την πίεση να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνατότητες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα κράτη δεσμεύτηκαν να δαπανούν το 3,5% του ΑΕΠ για «καθαρά» αμυντικές δαπάνες όπως στρατεύματα και οπλικά συστήματα και 1,5% για ευρύτερα μέτρα γτια την άμυνα.

«Ο στόχος αυτός συνεπάγεται μέση αύξηση 0,15%-0,2% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035, η οποία θα επιτευχθεί σταδιακά και με ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό πλαίσιο και τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού», δήλωσε ο Κροσέτο στο ιταλικό κοινοβούλιο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι πως, μόλις η Ιταλία εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, θα υπάρξει αύξηση 0,15% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες το 2026, άλλη μία το 2027 και 0,2% το 2028.

Η Ιταλία τέθηκε υπό τη διαδικασία της ΕΕ το 2024, περιορίζοντας τις δημοσιονομικές της επιλογές έως ότου μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ελπίζει να απεγκλωβιστεί έως τα μέσα του 2026, έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Μόλις εξέλθει από τη διαδικασία, η Ιταλία αναμένεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες την ενεργοποίηση της λεγόμενης «ρήτρας διαφυγής», η οποία θα της επιτρέψει να αυξήσει περαιτέρω τις αμυντικές δαπάνες πέραν του ορίου ελλείμματος 3%, χωρίς να επιβληθούν νέες κυρώσεις.



