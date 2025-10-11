Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην ανατολική ακτή της Καμτσάτκα στη Ρωσία

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην ανατολική ακτή της περιοχής Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας το Σάββατο, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημονικών Ερευνών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

A magnitude 5.8 earthquake took place Near East Coast Of Kamchatka at 03:08 UTC (11 minutes ago). The depth was 107km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Petropavlovsk-Kamchatsky #Russia pic.twitter.com/6yeoZ1VN8i — Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) October 11, 2025

