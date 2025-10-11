Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην ανατολική ακτή της Καμτσάτκα στη Ρωσία

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημονικών Ερευνών

Σεισμός Καμτσάτκα

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην ανατολική ακτή της περιοχής Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας το Σάββατο, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημονικών Ερευνών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

TAGS: Σεισμός Ρωσία
