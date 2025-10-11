Το Ισραήλ έπληξε εξοπλισμό της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε τοποθεσίες όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε βαρέα μηχανήματα τα οποία σκόπευε να χρησιμοποιήσει «για την ανοικοδόμηση της τρομοκρατικής της υποδομής στο νότιο Λίβανο».
Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ πρόσθεσε ότι η «τοποθεσία» όπου βρισκόταν ο βαρύς εξοπλισμός όπως και η λειτουργία του από την τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.
Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι λειτουργεί με τρόπο που αποτελεί «απειλή για τους Λιβανέζους πολίτες και τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες».
