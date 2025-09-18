Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά σύμφωνα με ισραηλινά μέσα εξετάζουν την υποβάθμισή τους εάν η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προχωρήσει σε προσάρτηση μέρους ή και ολόκληρης της Δυτικής Όχθης.

Ειδικότερα, το Αμπού Ντάμπι δεν εξετάζει προς το παρόν το πλήρες πάγωμα των σχέσεων.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις της Λάνα Νουσεϊμπέχ, αξιωματούχου του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, η οποία είπε στους Times of Israel στις 3 Σεπτεμβρίου ότι οποιαδήποτε προσάρτηση θα αποτελέσει «κόκκινη γραμμή», θέτοντας σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ και το όραμα για περιφερειακή ολοκλήρωση.

Τα ΗΑΕ είναι ένα από τα ελάχιστα αραβικά κράτη που διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και μια τέτοια υποβάθμιση θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα στις Συμφωνίες του Αβραάμ, που αποτελούν επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και του Νετανιάχου.

Πρόσφατες κινήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, την οποία κατέλαβε μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Ιορδανία στον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967. Τα Ηνωμένα Έθνη και η πλειονότητα των χωρών αντιτίθενται σε μια τέτοια εξέλιξη.

«Δεν αναμένεται πλήρης διακοπή σχέσεων»

Το Αμπού Ντάμπι προειδοποίησε αυτόν τον μήνα τη δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οποιαδήποτε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα αποτελέσει «κόκκινη γραμμή» για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια μέτρα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα ΗΑΕ, τα οποία σύναψαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2020 στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, εξετάζουν ως απάντηση την ανάκληση του πρεσβευτή τους, χωρίς όμως να προτίθενται να προχωρήσουν σε πλήρη διακοπή των σχέσεων.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι σχέσεις έχουν επιβαρυνθεί στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την αιματηρή εισβολή στη νότια Ισραήλ.

