Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει αυξήσει την πίεση προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να εξαλείψει τη Χαμάς, αφού δεν θεωρεί πλέον εφικτή την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων μέσων διπλωματικών συνομιλιών, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για τη συζήτηση των σχεδίων για τον πόλεμο στη Γάζα, ανώνυμες πηγές λένε στο Channel 12 ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να νικήσει τη Χαμάς, αφού έχασε την πίστη του στην αποτελεσματικότητα των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

Η στάση του Τραμπ φέρεται να είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Νετανιάχου πιέζει είτε για την πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Γάζας, είτε για μια συνολική συμφωνία που θα υπόκειται αυστηρά στους όρους του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν ταχθεί κατά τέτοιου είδους σχεδίων.

Το Channel 12 προσθέτει ότι ο Τραμπ φαίνεται πεπεισμένος πως η Χαμάς μπορεί να ηττηθεί οριστικά, «ίσως ακόμη και μέσα σε δύο εβδομάδες» και ότι πως αισθάνεται ότι ο ίδιος έχει ήδη εκπληρώσει την αποστολή της επιστροφής των περισσότερων ομήρων, ειδικά μετά την απελευθέρωση του Ένταν Αλεξάντερ, τον Μάιο.

Παρά τη δημόσια ρητορική υπέρ της επιστροφής των ομήρων, ο Τραμπ κατ' ιδίαν καθιστά σαφές ότι, κατά την άποψή του, η Χαμάς δεν θα επιστρέψει ποτέ όλους τους ομήρους, αλλά θα κρατήσει ορισμένους ως μέσο επιβίωσης, προσθέτει το ισραηλινό δίκτυο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τον Ιούλιο, αφότου η Χαμάς επέστρεψε στο τραπέζι των συνομιλιών για τους ομήρους και οι μεσολαβητές του Κατάρ εξέφρασαν την αισιοδοξία τους, ο Τραμπ υιοθέτησε δημόσια αυτή την αισιοδοξία στηρίζοντας τις προσπάθειες του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του Νετανιάχου να επιδιώξουν μια ανανεωμένη συμφωνία.

Αλλά όταν η Χαμάς σκλήρυνε τη θέση της αργότερα σε αυτές τις συνομιλίες, εν μέσω της διεθνούς κατακραυγής για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ο Τραμπ «έχασε την υπομονή του» με την τρομοκρατική ομάδα, εν μέρει επειδή είχε υιοθετήσει δημόσια τη λανθασμένη αισιοδοξία του Κατάρ.

Περίπου την ίδια εποχή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η ευκαιρία για μια συμφωνία είχε παρέλθει και έδωσε εντολή την ισραηλινή αντιπροσωπεία να επιστρέψει από την Ντόχα, σύμφωνα με το Channel 12.

Σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο, ακόμη και όταν η Χαμάς επανήλθε πριν από δύο εβδομάδες με μια εγκεκριμένη πρόταση, ο Γουίτκοφ αρνήθηκε να συμμετάσχει, μη εμπιστευόμενος πλέον τους Καταριανούς και μη θέλοντας να διακινδυνεύσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον Τραμπ.

