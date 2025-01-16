Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 19η Ιανουαρίου, ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, έπειτα από 15 και πλέον μήνες πολέμου.

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρία χωριστά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος του οργανισμού αυτού, αρμόδιου για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, πρόσθεσε ο κ. Μπασάλ.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός είπε στο Reuters ότι οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να πείσουν και τις δύο πλευρές να αναστείλουν τις εχθροπραξίες πριν από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.