Μερτς και Μακρόν θέλουν σύμπνοια στο μαχητικό FCAS

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της γαλλογερμανικής συνεργασίας, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκαν στο Βερολίνο, αφήνοντας στο περιθώριο τις διαφορές τους και εστιάζοντας σε όσα ενώνουν τις δύο χώρες. Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στη διευθέτηση των διαφωνιών σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής της κάθε χώρας στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους FCAS (Future Combat Air System).

Γαλλογερμανική συμφωνία για το FCAS

Κατά τη διάρκεια τρίωρου δείπνου εργασίας στη βίλα Μπόρζιγκ, οι δύο ηγέτες έδωσαν οδηγίες στους υπουργούς Άμυνας να καταλήξουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου σε μια ρεαλιστική προοπτική για την περαιτέρω συνεργασία στην κοινοπραξία FCAS και να προτείνουν λύσεις που θα επιλύσουν τις διαφορές. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνέλιους, ζητήθηκε και από τις δύο πλευρές "να συμφωνήσουν στους όρους συμπαραγωγής και να σεβαστούν τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες".

Η γερμανική πλευρά επιμένει ότι η γαλλική Dassault, η Airbus Germany και η ισπανική Indra θα πρέπει να έχουν ισόποση συμμετοχή—ένα τρίτο έκαστη. Παρά ταύτα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Dassault αξιώνει το 80% του έργου, απαίτηση που η Γερμανία απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις σε ενδεχόμενους δασμούς των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει με αντίμετρα σε περίπτωση που η αμερικανική πλευρά, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, προχωρήσει στην επιβολή δασμών. Δήλωσαν, επίσης, πως δεν αποκλείουν τη χρήση περαιτέρω εργαλείων, εφόσον αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Κοινή στάση για τη Γάζα και την Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, Μερτς και Μακρόν εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την ανθρωπιστική κρίση. Κάλεσαν "την ισραηλινή κυβέρνηση να δρομολογήσει άμεσα μια εκεχειρία και να προβεί σε άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης", όπως ανέφερε ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Γαλλία συνυπέγραψε το κοινό αίτημα 28 κρατών για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να συμμετάσχει η Γερμανία σε αυτή την πρωτοβουλία.

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης την Ουκρανία, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη μείωση των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις της Βουλής της χώρας. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα αυτό με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λαμβάνοντας υπόψη και τις ενταξιακές φιλοδοξίες της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

