Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα η σύλληψη δυο ισραηλινών πολιτών που φέρονται να κατασκόπευαν επ’ ωφελεία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ενός που κατηγορείται ότι διαβίβασε στην Τεχεράνη απόρρητες πληροφορίες στρατιωτικής φύσης που είχε στην κατοχή του, αφότου υπηρέτησε στην αντιαεροπορική άμυνα.

Η Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία) και η αστυνομία ανέφεραν πως συνέλαβαν τους δυο άνδρες, κατοίκους του βόρειου τμήματος της χώρας, που κατονομάστηκαν ως Γιούρι Ελιάσποφ και Γκιόργκι Αντρέγεφ, διότι τους βαραίνουν «υποψίες για εγκλήματα που συνδέονται με την ασφάλεια».

Ο πρώτος, που φέρεται να παρακίνησε τον δεύτερο, φίλο του, να δουλέψει όπως εκείνος για λογαριασμό της Τεχεράνης, κατηγορείται πως «παρέδωσε στον χειριστή του απόρρητες πληροφορίες που είχαν περιέλθει στην κατοχή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Σεν Μπετ και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ΜΜΕ, οι δυο άνδρες, 21 ετών, είναι έφεδροι. Αποζημιώθηκαν για τις «αποστολές» τους και είχαν πλήρη συναίσθηση του γεγονότος πως εργάζονταν για εχθρό του Ισραήλ, κατά τις ίδιες πηγές.

Η ασφάλεια του Ισραήλ βασίζεται σε καίριο βαθμό στο σύστημα ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει. Χάση σε αυτό, σπανίως υφίσταται πλήγματα σε πυκνοκατοικημένες ή ευαίσθητες περιοχές.

Ορκισμένοι εχθροί από την ισλαμική επανάσταση του 1979 στην Τεχεράνη, το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλάκησαν δυο φορές σε άμεσες εχθροπραξίες το 2024, κάτι άνευ προηγουμένου, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς, παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που υποστηρίζει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Τεχεράνη επιτέθηκε απευθείας στο Ισραήλ τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, εξαπολύοντας εκατοντάδες πυραύλους και drones, που όμως στην πλειονότητά τους αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ με τη βοήθεια συμμάχων του.

Η πρώτη επίθεση, σύμφωνα με το Ιράν, έγινε σε αντίποινα για τον αποδοθέντα στο Ισραήλ βομβαρδισμό που ισοπέδωσε το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό σκοτώνοντας 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά μέλη του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτης δύναμης του ιρανικού στρατού, την 1η Απριλίου.

Η δεύτερη, πάντα κατά το Ιράν, έγινε σε αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, σε επίθεση στα τέλη του Ιουλίου στην Τεχεράνη, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε αρκετούς μήνες αργότερα το Ισραήλ, κι αυτόν του ηγέτη της Χεζμπολά, του Χασάν Νασράλα, σε πολύνεκρο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότια συνοικία της Βηρυτού τον Σεπτέμβριο.

