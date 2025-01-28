Το Βατικανό κάλεσε την Τρίτη τις κυβερνήσεις να παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία εμπεριέχει «τη σκιά του κακού» στην ικανότητά της να διαδίδει παραπληροφόρηση.

«Τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν σταδιακά να υπονομεύσουν τα θεμέλια της κοινωνίας», ανέφερε ένα νέο κείμενο για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο συντάχθηκε από δύο τμήματα του Βατικανού και εγκρίθηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Το ζήτημα αυτό απαιτεί προσεκτική ρύθμιση, καθώς η παραπληροφόρηση -ιδίως μέσω των μέσων ενημέρωσης που ελέγχονται ή επηρεάζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη- μπορεί να εξαπλωθεί ακούσια, τροφοδοτώντας την πολιτική πόλωση και την κοινωνική αναταραχή», αναφέρεται.

Ο Φραγκίσκος, ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας που αριθμεί 1,4 δισ. μέλη από το 2013, έχει εστιάσει την προσοχή στα ηθικά ζητήματα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πάπας έστειλε μήνυμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, προειδοποιώντας τους πολιτικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες ότι η τεχνολογία εγείρει «κρίσιμες ανησυχίες» για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο Πάπας μίλησε επίσης για την τεχνολογία στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία τον περασμένο Ιούνιο και δήλωσε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αφήνουν τους αλγόριθμους να αποφασίζουν για τη μοίρα τους.

Το νέο έγγραφο του Βατικανού, με τίτλο «Antica et nova» (Αρχαία και νέα), εξετάζει τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων στην αγορά εργασίας, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

«Όπως σε όλους τους τομείς όπου οι άνθρωποι καλούνται να λάβουν αποφάσεις, η σκιά του κακού προβάλλει και εδώ», αναφέρεται. «Η ηθική αξιολόγηση αυτής της τεχνολογίας θα πρέπει να λάβει στα υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο κατευθύνεται και χρησιμοποιείται».

Πηγή: skai.gr

