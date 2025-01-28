Δύο υποστηρικτές του Just Stop Oil διέκοψαν μια παράσταση του West End με πρωταγωνίστρια τη σταρ του Χόλιγουντ Σιγκούρνι Γουίβερ εισβάλλοντας ξαφνικά στην σκηνή για να διαμαρτυρηθούν.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ομάδα διαμαρτυρίας για το κλίμα, οι Hayley Walsh και Richard Weir εισβάλουν στην σκηνή την ώρα που η 75χρονη Γουίβερ έπαιζε στη σκηνή του Theatre Royal, Drury Lane τη Δευτέρα.

Οι δυο τους μόλις ανέβηκαν ξεδίπλωσαν ένα πορτοκαλί πανό που έγραφε «Πάνω από 1,5 βαθμούς είναι παγκόσμιο ναυάγιο» και εκτόξευσαν κομφετί. Την ίδια στιγμή μια φωνή έλεγε: «Θα πρέπει να σταματήσουμε την παράσταση, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη».

Οι ακτιβιστές επέλεξαν να κάνουν την είσοδό τους αφού η Γουίβερ είπε με έμφαση τη φράση «Come Forth», προτρέποντας επίσης έναν άλλο χαρακτήρα να αναδυθεί από το πάτωμα.

Αμέσως μετά το συμβάν, η Γουίβερ που καθόταν σε ένα σκαμπό, κατέβηκε από τη σκηνή, ενώ οι δύο διαδηλωτές αποδοκιμάστηκαν.

Το βίντεο από την εισβολή έχει γίνει viral και οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποδοκιμάσει τις ενέργειες των δύο ακτιβιστών. «Δεν είναι ωραίο να διακόπτεις την τέχνη και μια παράσταση».

Η 42χρονη διαδηλώτρια Hayley Walsh,λέκτορας και μαμά τριών παιδιών από το Nottingham, ωστόσο επέμεινε: «Φοβάμαι για τα παιδιά μου, δεν μπορώ να τα υπνοβατώ σε ένα μέλλον ελλείψεων τροφίμων, απειλητικών για τη ζωή καταιγίδων και πολέμων για πόρους. Τα χρόνια που γράφω στους βουλευτές, πηγαίνω σε πορείες και διδάσκω τους μαθητές μου να είναι πιο βιώσιμοι, δεν έχουν δει την επείγουσα αλλαγή που απαιτείται».

«Ο 1,5 βαθμός είναι ένα παγκόσμιο ναυάγιο που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια και εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν είναι ένα μακρινό, μελλοντικό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια συνθήκη για να σταματήσει η καύση ορυκτών καυσίμων και μια παγκόσμια αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης».

Ο 60χρονος μηχανολόγος μηχανικός Richard Weird, από το North Tyneside, είπε: «Ξεκίνησα την καριέρα μου στα ναυπηγεία του Tyneside και είδα την αδράνεια της διοίκησης να οδηγεί στην κατάρρευση της βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα βλέπω παρόμοιες αποτυχίες της ηγεσίας καθώς οι πολιτικοί αρνούνται να αναλάβουν δράση για να προστατέψουν εμάς και τους αγαπημένους μας.

«Βλέπουμε ήδη τη ζημιά που προκαλεί αυτή η κρίση σε καλλιέργειες, σπίτια και ολόκληρες γειτονιές. Αν δεν συνεννοηθούμε και απαιτήσουμε μια απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2030, θα ακολουθήσουμε τον ίδιο τρόπο όπως η μεταποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο».

