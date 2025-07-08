Ζημιές στις αποβάθρες του λιμανιού στη Χοντάιντα της Υεμένης μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Βρετανική εταιρεία ειδικευμένη σε ζητήματα ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, η Ambrey, ανακοίνωσε σήμερα ότι περιήλθε σε γνώση της οπτικό υλικό το οποίο επιβεβαιώνει πως έχουν υποστεί ζημιές οι αποβάθρες στο λιμάνι στη Χοντέιντα, το οποίο ανακοινώθηκε ότι βομβαρδίστηκε από την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, υπό σημαία των νήσων Μπαρμπάντος, υπέστησαν ζημιές από τις εκρήξεις κατά τη διάρκεια των πληγμάτων, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μελών των πληρωμάτων τους.

⭕️ IAF jets, guided by intelligence, struck Houthi terror targets at the ports of Al Hudaydah, Ras Isa, Salif, and the Ras Kanatib Power Plant.



The strikes targeted sites used to transfer Iranian weapons and attack Israeli civilians with UAVs & missiles.



Among the targets: the… pic.twitter.com/xd33PwV1LC — Israel Defense Forces (@IDF) July 6, 2025

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν τρία λιμάνια (Χοντέιντα, Ρας Ισά και Αλ Σαλίφ) και ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη νωρίς χθες. Επρόκειτο για την πρώτη σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στη χώρα της αραβικής χερσονήσου έπειτα από σχεδόν έναν μήνα.

🎥WATCH: IAF fighter jets strike & dismantle terrorist infrastructure belonging to the Houthi terrorist regime at the port of Ras Isa, Yemen. Among the terror targets struck was the merchant ship Galaxy Leader, which was seized by the Houthi regime in November 2023. pic.twitter.com/wsePYbcACk — Israel Defense Forces (@IDF) July 7, 2025

Last Night, approximately 20 fighter jets, using over 50 munitions, struck terror targets belonging to the Houthi terrorist regime in the ports of Al Hudaydah, Ras Isa, Salif, and the Ras Kanatib Power Plant. pic.twitter.com/WVuRfzqPsU — Israeli Air Force (@IAFsite) July 7, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.