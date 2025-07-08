Λογαριασμός
Ζημιές στις αποβάθρες του λιμανιού στη Χοντάιντα της Υεμένης μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν τρία λιμάνια και ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο υπό τον έλεγχο των Χούθι στην Υεμένη νωρίς χθες

Χοντέιντα

Βρετανική εταιρεία ειδικευμένη σε ζητήματα ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, η Ambrey, ανακοίνωσε σήμερα ότι περιήλθε σε γνώση της οπτικό υλικό το οποίο επιβεβαιώνει πως έχουν υποστεί ζημιές οι αποβάθρες στο λιμάνι στη Χοντέιντα, το οποίο ανακοινώθηκε ότι βομβαρδίστηκε από την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δυο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, υπό σημαία των νήσων Μπαρμπάντος, υπέστησαν ζημιές από τις εκρήξεις κατά τη διάρκεια των πληγμάτων, πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μελών των πληρωμάτων τους.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν τρία λιμάνια (Χοντέιντα, Ρας Ισά και Αλ Σαλίφ) και ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη νωρίς χθες. Επρόκειτο για την πρώτη σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στη χώρα της αραβικής χερσονήσου έπειτα από σχεδόν έναν μήνα.

