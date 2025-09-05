Στην Ουκρανία, στρατιώτες σκοτώνουν για να συγκεντρώσουν πόντους

Πάνε εβδομάδες που ο Ρούμπικ, πολεμικό ψευδώνυμο ενός Oυκρανού χειριστή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, παρακολουθεί και τις παραμικρότερες κινήσεις ενός Ρώσου στρατιώτη. Αν τον σκοτώσει, θα κερδίσει τουλάχιστον έξι πόντους.

Οι πόντοι αυτοί που συγκεντρώνει, θα επιτρέψουν στην ταξιαρχία του να αναπληρώσει τα αποθέματά της σε drones, χάρη σε ένα νέο σύστημα που έχει βγει κατ' ευθείαν από το σύμπαν των βιντεοπαιγνιδιών.

«Το πεζικό είναι αυτό που αποφέρει περισσότερους πόντους, συνεπώς όλοι επικεντρωνόμαστε στην καταστροφή του δυναμικού του», λέει ο 22χρονος Ρούμπικ, τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο συνάντησε στο χώρο ενός κατεστραμμένου σχολείου στην ανατολική Ουκρανία που χρησιμοποιείται από την μονάδα αναγνώρισης του 3ου Σώματος Στρατού, στην οποία ανήκει.

Η αγορά στην οποία μπορούν να ξοδευτούν αυτοί οι πόντοι και η οποία φέρει την ονομασία Brave1, είναι μια πρωτοβουλία του ουκρανικού υπουργείου Ψηφιακής Μετάβασης.

Οι δημιουργοί της την έχουν επονομάσει «το πρώτο στρατιωτικό Amazon του κόσμου», επειδή επιτρέπει στις ταξιαρχίες να επιλέγουν τα όπλα που θέλουν - ακόμα και να εκφράζουν τη γνώμη τους γι' αυτά, όπως και στον διάσημο ιστότοπο αγορών στο Ίντερνετ.

«Μια πλήρης αποκέντρωση»

Αυτό το πρόγραμμα συγκέντρωσης πόντων, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο 2024, επιτρέπει εδώ και μερικές εβδομάδες στους στρατιωτικούς να επιλέγουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιθυμούν, η τιμή των οποίων κυμαίνεται από δύο μέχρι δεκάδες πόντους, ανάλογα με το μοντέλο.

«Είναι μια πλήρης αποκέντρωση», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της πλατφόρμας Άντριι Χριτσενιούκ.

Γι' αυτόν, η Brave1 ενθαρρύνει έναν «υγιή ανταγωνισμό» μεταξύ των μονάδων των χειριστών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και ωθεί τις επιχειρήσεις να παράγουν τα καλύτερα δυνατά όπλα.

Πολλοί στρατιώτες, που μάχονται στο πλευρό του Ρούμπικ, ανήκουν, όπως αυτός, σε μια γενιά η οποία μεγάλωσε με ένα smartphone στο χέρι και με τα μάτια καρφωμένα στα βιντεοπαιγνίδια.

Αυτό τους κάνει ιδανικούς υποψηφίους για να πιλοτάρουν drones, μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει μερικούς από τους κώδικες του «gaming».

Αυτοί οι μικροί ιπτάμενοι μηχανισμοί, οι οποίοι είναι συχνά φθηνοί και συντρίβονται πάνω στους στόχους τους ή τους ρίχνουν εκρηκτικά, είναι απαραίτητοι στο ουκρανικό μέτωπο. Πρόκειται για μια επανάσταση που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο πολεμούν οι στρατοί.

Όταν οι πιλότοι τους, οι οποίοι διευθύνουν τα drone τους με τη βοήθεια μοχλών μέσω μίας οθόνης, «φορτώνουν» τις αποδείξεις των επιτυχημένων επιθέσεών τους στην Brave1, αυτές ελέγχονται από την πλατφόρμα και στη συνέχεια μετατρέπονται σε πόντους.



Σοβιετικές αγκυλώσεις

Το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια πιο παγκόσμια τάση, όπου η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που διεξάγεται ο πόλεμος, εξηγεί ο Μάθιου Φορντ, ένας ειδικός του σουηδικού Πανεπιστημίου Άμυνας.

Ο Ουκρανός υπουργός Ψηφιακής Μετάβασης, που επιβλέπει την πρωτοβουλία, επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες επικρίνονται για αγκυλώσεις κληρονομημένες από τη σοβιετική εποχή.

Με την Brave1, οι συντονιστές μπορούν να αυξάνουν τον αριθμό των πόντων που αντιστοιχούν σε κάθε ρωσικό στόχο, ανάλογα με τις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν σε κάθε ζώνη του μετώπου.

Όμως το πρόγραμμα δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τις παραγγελίες όπλων σε κεντρικό επίπεδο ούτε να παρακάμψει τις διαταγές της στρατιωτικής ιεραρχίας, λένε οι στρατιώτες.

«Η αποστολή μας είναι πάντα η προτεραιότητα, όχι οι πόντοι ή οι κατατάξεις», λέει ένας αξιωματικός του τάγματος Αχιλλέας, ο οποίος λέει πως ονομάζεται Φόμα.



«Είναι λίγο ενοχλητικό»

Παρόλο που οι ουκρανικές ταξιαρχίες υπηρετούν υπό την ίδια διοίκηση, καλλιεργούν καθεμιά τη δική της ταυτότητα για να προσελκύουν τους καλύτερους στρατευσίμους και χρηματοδοτήσεις.

Η Brave1 τροφοδοτεί αυτό τον ανταγωνισμό δημοσιοποιώντας κάθε μήνα τον κατάλογο των δέκα μονάδων που έχουν πάρει την καλύτερη βαθμολογία.

Ο «Λαφαγιέτ», ένας πιλότος μη επανδρωμένου αεροσκάφους στους κόλπους του τάγματος Αχιλλέας, εξηγεί πως ήταν εξαιρετικά υπερήφανος όταν είδε το όνομα του τάγματός του στον πιο πρόσφατο από τους καταλόγους αυτούς.

Όμως αυτός ο 37χρονος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν στον τομέα της πληροφορικής πριν από την έναρξη του πολέμου, αντιλαμβάνεται ότι αυτό το μίγμα παιγνιδιού και πολέμου μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα.

«Όταν προσπαθώ να επανέλθω στην πολιτική ζωή και να το σκεφτώ όλο αυτό, είναι λίγο ενοχλητικό», παραδέχεται.

Οι πιλότοι είναι οι πρώτοι μάρτυρες της φρίκης του πεδίου της μάχης, όπου τα drones ευθύνονται για τις περισσότερες ανθρώπινες απώλειες.

Ο Ρούμπικ, ο οποίος παρακολουθούσε έναν ρώσο στρατιώτη, εξηγεί πως άκουσε όλες τις λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής του υποκλέπτοντας τις εκπομπές των ασυρμάτων.

Τελικά «τον σκοτώσαμε», λέει. «Ένιωσα ένα κενό στην ψυχή μου».

Όμως ο Ρούμπικ διαβεβαιώνει πως έχει πάντα στο μυαλό του το διακύβευμα αυτού του πολέμου για τη χώρα του και τους πόντους που η επίθεση θα δώσει στη μονάδα του.

«Αν οι άνθρωποι ήταν στη θέση μας, θα καταλάβαιναν περί τίνος πρόκειται. Η χώρα μας είναι σε πόλεμο. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας οίκτος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

