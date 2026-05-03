Guardian: Κλειστές συναντήσεις ΝΑΤΟ με σεναριογράφους και παραγωγούς σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Κατηγορίες για προπαγάνδα

Στη μεγάλων διαστάσεων αποκάλυψη ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί κλειστές συναντήσεις με σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς κινηματογράφου και τηλεόρασης σε Ευρώπη και ΗΠΑ, προχωρά σήμερα η Guardian, εξέλιξη που όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, εγείρει αντιδράσεις σε σχέση με το ενδεχόμενο η συμμαχία να προσπαθεί να αξιοποιήσει τις τέχνες για τη δημιουργία «προπαγάνδας» υπέρ της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμμαχία έχει ήδη διοργανώσει τρεις τέτοιες συναντήσεις σε Λος Άντζελες, Βρυξέλλες και Παρίσι, ενώ σχεδιάζει να συνεχίσει τη «σειρά ιδιωτικών συζητήσεων» τον επόμενο μήνα στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή μελών της Ένωσης Σεναριογράφων Μεγάλης Βρετανίας (WGGB), που εκπροσωπεί επαγγελματίες συγγραφείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επικείμενη συνάντηση στο Λονδίνο έχει προκαλέσει αντιδράσεις ορισμένων εκ των προσκεκλημένων, οι οποίοι θεωρούν ότι καλούνται να «συμβάλουν σε προπαγάνδα υπέρ του ΝΑΤΟ».

Η συζήτηση, που θα διεξαχθεί υπό τον κανόνα Chatham House -δηλαδή με δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών αλλά χωρίς αποκάλυψη των συμμετεχόντων- θα επικεντρωθεί «στην ασφάλεια, όπως αυτή διαμορφώνεται στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής». Στις συζητήσεις αυτές αναμένεται να συμμετάσχει ο πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Τζέιμς Απαθουράι, νυν αναπληρωτής βοηθός γενικός γραμματέας για υβριδικές απειλές, κυβερνοασφάλεια και νέες τεχνολογίες, μαζί με άλλα στελέχη της συμμαχίας.

Σε email της WGGB που ήρθε σε γνώση της βρετανικής εφημερίδας, αναφέρεται ότι από αυτές τις συναντήσεις έχουν ήδη προκύψει «τρία ξεχωριστά πρότζεκτ» υπό εξέλιξη, κάποια εκ των οποίων «προέκυψαν από αυτές τις συζητήσεις». Το ίδιο μήνυμα σημειώνει ότι το ΝΑΤΟ «χτίστηκε στην πεποίθηση ότι η συνεργασία και ο συμβιβασμός, η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων και συμμαχιών, είναι ο δρόμος που θα μας βγάλει μπροστά».

«Ξεκάθαρη προπαγάνδα»

Ο σεναριογράφος Άλαν Ο’ Γκόρμαν, δημιουργός της ταινίας «Christy», η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα Ιρλανδικά Βραβεία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 2026, χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξοργιστική» και μια «ξεκάθαρη προπαγάνδα». «Μου φάνηκε παράλογο και εκτός τόπου να παρουσιάζεται ως θετική δυνατότητα. Πολλοί από εμάς έχουμε φίλους ή οικογένεια από χώρες εκτός ΝΑΤΟ, που έχουν υποφέρει από πολέμους στους οποίους συμμετείχε ή που προώθησε η συμμαχία», δήλωσε. Κατά την άποψή του, οι συναντήσεις αυτές αποτελούν προσπάθεια του ΝΑΤΟ να «περάσει το μήνυμά του μέσω κινηματογράφου και τηλεόρασης».«Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κλίμα φόβου στην Ευρώπη ότι οι άμυνές μας είναι ανεπαρκείς», είπε.

Ο σεναριογράφος και παραγωγός Φαϊζάλ Α. Κουρέσι, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, είχε δηλώσει συμμετοχή στις συναντήσεις, για να δει «από πρώτο χέρι» τη διαδικασία, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να παραστεί. Όπως ανέφερε, «ο κίνδυνος για έναν δημιουργό που έρχεται σε επαφή με αυτόν τον κόσμο των ανώνυμων πληροφοριών και των στρατιωτικών ενημερώσεων είναι ότι μπορεί να παρασυρθεί και να πιστέψει ότι κατέχει κάποια μυστική γνώση», προσθέτοντας ότι δημιουργείται η αίσθηση πως «υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όπου η ηθική κάμπτεται και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιολογούνται για το ‘ευρύτερο καλό’».Ο ίδιος αμφισβητεί κατά πόσο οι δημιουργοί θα ασκήσουν επαρκή κριτική στις πληροφορίες που τους παρέχονται, δεδομένου ότι αυτές φέρουν «το κύρος μιας αρχής που σπάνια απευθύνεται στο κοινό», δημιουργώντας ταυτόχρονα μια αίσθηση προνομιακής πρόσβασης.

Υποστηρικτές του ΝΑΤΟ, ωστόσο, έχουν κατά περιόδους ταχθεί υπέρ μιας στενότερης συνεργασίας με τον χώρο του πολιτισμού. Έκθεση του thinktank Centre for European Reform η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος κάλεσε τις κυβερνήσεις να εμπλακούν με πολιτιστικούς φορείς, προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια υποστήριξη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες και να «αφηγηθούν καλύτερα» την ανάγκη να γίνουν αυτές οι επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί συναντήσεις με ανθρώπους του θεάματος. Το 2024, οκτώ σεναριογράφοι, μεταξύ των οποίων ο δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «Friends» επισκέφθηκαν τα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, κατόπιν πρόσκλησης του αμερικανικού Center for Strategic and International Studies, για να ενημερωθούν σχετικά με ζητήματα ασφάλειας. Εκεί συναντήθηκαν και με τον τότε γενικό γραμματέα της συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.





Πηγή: skai.gr

