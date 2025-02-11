Στη σύλληψη 181 ατόμων προχώρησε η ιταλική αστυνομία, με στόχο να αποτρέψει την επανεμφάνιση της Μαφίας που δραστηριοποιείται μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα της Σικελίας, Παλέρμο.

Περισσότεροι από 1.200 αξιωματικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία σύμφωνα με τη στρατιωτική δύναμη των Καραμπινιέρων είχε ως στόχο την «εξάρθρωση» της Μαφίας της περιοχής.

Οι επιδρομές, οι μεγαλύτερες εδώ και πολλά χρόνια, αποτέλεσαν μία προσπάθεια των ιταλικών αρχών να αποτρέψουν την ανοικοδόμηση του «διοικητικού» πυρήνα της μαφίας, που είναι γνωστή με την προσωνυμία Cupola.

Αρκετά μεγάλα «κεφάλια» της Μαφίας απελευθερώθηκαν από τη φυλακή τους τελευταίους μήνες κατόπιν άσκησης εφέσεως. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανακριτές, όσοι βρίσκονται ακόμα πίσω από τα κάγκελα, χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Διαπίστωσαν, επίσης, ότι η μαφία της Cosa Nostra της Σικελίας έχει εξελίξει τις πρακτικές των «ιδρυτών της» και δεν χρειάζεται πλέον να συναντώνται δια ζώσης.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η διαβόητη μαφία της Σικελίας «έλεγχε» τις τοπικές κωμοπόλεις, εκβιάζοντας τις επιχειρήσεις για χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή προστασίας και αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Boss of bosses»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι εισαγγελείς κατά της μαφίας δολοφονήθηκαν, καθώς προσπάθησαν να εξαρθρώσουν την οργάνωση.

Στη συνέχεια, το 1993 το λεγόμενο «boss of bosses», Salvatore "Toto" Riina, συνελήφθη στο Παλέρμο και το 2023 ο διαβόητος μαφιόζος Matteo Messina Denaro «πιαστηκε» καθώς επισκεπτόταν μια τοπική κλινική.

Αν και πολλοί μαφιόζοι βρίσκονται στη φυλακή, οι Καραμπινιέρι διαπίστωσαν ότι κατάφεραν να περάσουν λαθραία μικροσκοπικά κινητά τηλέφωνα στα κελιά τους σε μια προσπάθεια να συνεχίσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε μάθει για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες των μαφιόζων εγκαθιστώντας κοριούς στα σπίτια και τα αυτοκίνητα των υπόπτων. Ωστόσο, οι αρχές ισχυρίζονται ότι τους κατάλαβαν, επομένως η ικανότητά τους να παρακολουθούν έχει περιοριστεί.

Σύμφωνα με την La Repubblica, η αστυνομία προσπαθεί να κυνηγήσει μέλη του chat που έφεραν ψευδώνυμα όπως ο Robert de Niro και ο Spider Man.

Οι επιδρομές της Τρίτης ξεκίνησαν πριν τα ξημερώματα, με στόχο «παρακλάδια» της μαφίας σε όλο το Παλέρμο, από την Tommaso Natale στα βόρεια της πόλης μέχρι την Porta Nuova στο κέντρο.

Η αστυνομία είπε ότι η έρευνά της αντιμετώπισε μια σειρά από ύποπτα αδικήματα, από οργάνωση μαφίας και διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απόπειρα φόνου, οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και πολλά αφεντικά που είχαν ήδη απελευθερωθεί από τη φυλακή, αφού εξέτισαν την ποινή τους.

Ανάμεσά τους φέρεται να ήταν και ο Tommaso Lo Presti, ο οποίος είχε περάσει 12 χρόνια στη φυλακή πριν από την αποφυλάκισή του το 2023.

Υπήρξε κατακραυγή πέρυσι όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Lo Presti γιόρτασε την επέτειο του γάμου του σε εκκλησία του Παλέρμο όπου είχε ταφεί ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Τζιοβάνι Φαλκόνε.

